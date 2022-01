Acidente grave deixa quatro pessoas feridas, duas crianças estão entre as vítimas

Um grave acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (04), na Rodovia Assis Chateaubriand, SP 425 em Parapuã, deixando quatro pessoas feridas entre elas duas crianças uma de seis e outra de sete anos.

Segundo o condutor do veículo Fiat Palio com placas de Mirassol, ele seguia com seus familiares, sentido Martinópolis à Rinópolis, quando no km 389, após uma ultrapassagem, perdeu o controle de direção, vindo sair da pista capotando em seguida.

Com impacto uma das crianças do sexo feminina foi arremessada para fora do veículo, caindo no meio do canavial, sofrendo ferimentos leves.

Já uma mulher, um adolescente de 17 anos, e outa criança do sexo masculino, sofreram vários hematomas, todos socorridos para a Santa Casa de Osvaldo Cruz.

O motorista do veículo nada sofreu. As causas do acidente serão apuradas.