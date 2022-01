Homem de 48 anos de idade morre atropelado em rodovia

Um homem de 48 anos de idade, morador de Junqueirópolis, morreu atropelado por volta das 21h55 deste domingo (2) no km 78+900 metros d Rodovia Júlio Budiski em Irapuru.

Segundo informou a Polícia Militar Rodoviária – Base Operacional de Adamantina, o condutor que estava na direção do veículo não permaneceu no local do acidente e ainda não foi identificado.

O local foi periciado pela Polícia Científica e a ocorrência foi apresentada no Plantão Central de Adamantina para apuração dos fatos.