Adamantina têm 53 casos ativos de Covid-19 e 41 pacientes suspeitos

A Secretaria Municipal de Saúde de Adamantina divulgou hoje (3), mais um boletim com o cenário da Covid-19 no município.

De acordo com os dados divulgados, atualmente 53 pessoas estão infectadas com a doença e seguem em tratamento.

Outras 41 estão sob suspeita da doença e aguardam a emissão de resultados de exames.

Do total, apenas uma pessoa está hospitalizada na Unidade de Terapia Intensiva.

Desde o início da pandemia, foram feitas 14.019 notificações, das quais 4.253 tiveram diagnósticos positivos e 4.052 enfrentaram a doença e se curaram.



Em Adamantina, 148 pessoas enfrentaram a forma mais cruel da doença e infelizmente não resistiram a acabaram falecendo.

SUSPENSÃO DE REPASSAS DO GOVERNO FEDERAL DESMOBILIZA LEITOS DE UTI COVID EM ADAMANTINA



Segundo a Prefeitura, os leitos de UTI destinados ao tratamento de COVID-19 no município foram desmobilizados devido à suspensão de repasse de recursos do Governo Federal para essa finalidade.

Com isso, o hospital de referência para internação de leitos de enfermaria e UTI passa a ser o Hospital das Clínicas de Marília. Um paciente de Adamantina está internado em Marília.

Em conversa com a reportagem do Adamantina Net, o secretário municipal de saúde, Gustavo Taniguchi, reforçou a importância do uso de máscaras, álcool em gel e de manter o distanciamento.