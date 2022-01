PRINCIPAL META PARA 2022: Concretizar Adamantina como referência regional de Saúde

Representantes da Prefeitura deram o último passo burocrático – dentro do que cabia ao Município – na busca da autorização para a Regionalização e Integralização da Saúde, o que tornaria Adamantina como cidade referência na microrregião.

Apontada como principal meta da Administração Municipal para o ano de 2002, a concretização deste projeto conta com o apoio das prefeituras de Osvaldo Cruz, Lucélia, Pacaembu, Pracinha, Sagres, Salmourão, Mariápolis, Flórida Paulista e Inúbia Paulista, além da UniFAI (Centro Universitário de Adamantina) e Santa Casa de Misericórdia de Adamantina.

Todos parceiros no desenvolvimento da proposta. Na semana passada o prefeito Márcio Cardim, o secretário de saúde Gustavo Taniguchi Rufino, a chefe de gabinete Luciana Pereira e administradores do hospital adamantinense estiveram com o secretário estadual de saúde Jean Gorinchteyn, em uma reunião agendada pelo deputado estadual Mauro Bragato.

Na ocasião foi apresentado o Plano de Trabalho de Regionalização e Integralização da Saúde na Microrregião de Adamantina.

Gorinchteyn elogiou o projeto, tendo em vista que segue o pensamento do Governo do Estado, e assegurou que será encaminhado para as equipes técnicas da pasta.

As autoridades adamantinenses fizeram questão de explicar que a integralização tem como objetivo, entre outras ações, diminuir as viagens ocorridas diariamente de média e longas distâncias, com pacientes de todos os municípios envolvidos, considerando que atualmente há necessidade de locomoção para realização destes procedimentos em outras cidades que além de onerar os cofres públicos, pode colocar em risco a vida dos pacientes.

“A Regionalização e Integralização da Saúde não trará apenas benefícios para os munícipes de Adamantina, mas para toda a região. Também gostaria de enaltecer o trabalho do deputado estadual Mauro Bragato que não mede esforços para atender a nossa região e sua credibilidade possibilita que possamos apresentar o projeto”, afirma Cardim.