ARTIGO: Mais um ANO VELHO ANO que se vai nesta Província do faz de conta…

“Entre as aspas

um novo

Eu”. (Leonardo R. Pessoa)

Sérgio Barbosa (*)

Bom, caro/a LEITOR/A destas postagens nas SEXTA-FEIRAS no ADAMANTINA NET neste ano que está partindo para o outro TEMPO DO TEMPO, ainda, sem o TEMPO DO TEMPO…

Acredito, isso é, de passagem e assim por diante, tendo em vista que sempre existem aqueles/as LEITORES/AS que APROVAM ou DISCORDAM deste ou daquele ARTIGO OPINATIVO que foi POSTADO neste ano de 2.021, afinal das contas, foram mais ou menos 48 ARTIGOS ESCRITOS nestes 12 meses, também, todos os textos tendo como PAUTA PRINCIPAL o COTIDIANO PROVINCIANO…

Porém, também, faz-se necessário REGISTRAR que de um jeito ou de outro, o EDITOR sempre deixou EM ABERTO que o AUTOR é RESPONSÁVEL pela sua OPINIÃO PESSOAL frente ao COTIDIANO PROVINCIANO e tudo mais para uma conexão com o tudo de menos…

Na REALIDADE, escrever ARTIGOS OPINATIVOS neste cenário atual, ainda, na área da política em níveis municipal com EL BO.DO.QUIO; estadual com o BOZZODORIA e federal com o BOZZONARO, torna-se quase uma MISSÃO IMPOSSÍVEL de tentar um entendimento mais de acordo com todos estes lados…

Entretanto, posso PROMETER pra VOCÊ que continua seguindo esta COLUNA SEMANAL neste SITE, ainda, que a LUTA CONTINUA, isso mesmo, não se pode BAIXAR A GUARDA (sic), todavia, a CRÍTICA é necessária para fazer a diferença nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

O lamentável por aqui e até mesmo ali, está mais ou menos de ACORDO com a PREDOMINÂNCIA DO SENSO COMUM que predomina nos quatro cantos provincianos em nome das ETERNAS TROCAS NADA SIMBÓLICAS…

Mas, entendo que é FUNDAMENTAL continuar com esta mesma PROPOSTA REDATORIAL no próximo ano, isso é, para isso ocorrer, o APOIO AMPLO, GERAL E IRRESTRITO do EDITOR deste SITE deve fazer a diferença frente às MENTES BOVINAS que circulam nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Por isso em nome daquilo, deve-se REGISTRAR que VOCÊ não precisa concordar com o AUTOR e assim por diante, tendo em vista que poderá ESCREVER a sua OPINIÃO e enviar para o EDITOR postar o texto sem problemas, afinal de contas, ainda, estamos em uma DEMOCRACIA (sic) com o COISO com suas COISAS…

Exerça a sua CIDADANIA quanto aos DESENCONTROS que estão ocorrendo em todas as áreas deste PAÍS DO FAZ DE CONTA desde o GOLPE em 2.016, porém, procure estar fundamentado em sua OPINIÃO por meio de FONTES CONFIÁVEIS em tempo de FAKE NEWS…

Também, não tem como não escrever sobre a PANDEMIA que continua neste FINAL DE ANO e tudo INDICA que deverá marcar presença em 2.022, assim, lembre-se que TODO CUIDADO É POUCO neste NOVO ANO NOVO para um ANO NOVO ANO…

Pra FINALIZAR o que não se pode dar um FINAL, mesmo assim, registra-se que QUEM SOBRVIVER VAI SABER…

______________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

e-mail: barbosa.sebar@gmail.com