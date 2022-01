2022 terá três feriados nacionais prolongados; veja datas e dias

Quer viajar ou descansar em um feriado de 2022? O UOL compilou uma lista com todas as datas de feriados nacionais e pontos facultativos no Brasil para você se programar desde já, inclusive com o dia da semana que o descanso cairá.

Adiantamos que serão três feriados prolongados, com aquela “emenda” entre o feriado e o fim de semana: Sexta-Feira Santa (15 de abril), Tiradentes (21 de abril) e Proclamação da República (15 de novembro). No entanto, dois deles são emendas quintas ou terças – ou seja, o dia entre o fim de semana e o feriado é considerado dia útil, com a emenda dependendo do empregador.

O Carnaval também emenda entre os dias 26 de fevereiro (sábado) e 1º de março (terça-feira) e ainda há a Quarta-Feira de Cinzas, mas essas datas são ponto facultativo – assim como Corpus Christi, em junho, que é feriado municipal em muitas cidades do Brasil e ponto facultativo nacionalmente. Ou seja, sua folga depende da liberação da sua empresa.

Além disso, é importante ficar de olho em possíveis alterações de datas ao longo do ano em cada localidade, devido a medidas de combate à propagação da covid-19, como ocorreu ao longo de 2020 e 2021.

Confira abaixo:

Feriados nacionais de 2022 no Brasil

01/01/2022 (sábado): Ano Novo (Confraternização Universal)

15/04/2022 (sexta-feira): Sexta-Feira Santa (Paixão de Cristo)

21/04/2022 (quinta-feira): Tiradentes

01/05/2022 (domingo): Dia do Trabalho

07/09/2022 (quarta-feira): Dia da Independência do Brasil

12/10/2022 (quarta-feira): Dia de Nossa Senhora Aparecida

02/11/2022 (quarta-feira): Finados

15/11/2022 (terça-feira): Proclamação da República

25/12/2022 (domingo): Natal

Pontos Facultativos federais em 2022

28/02/2022 (segunda-feira): Carnaval

01/03/2022 (terça-feira): Carnaval

02/03/2022 (quarta-feira): Quarta-Feira de Cinzas (até 14h)

16/06/2022 (quinta-feira): Corpus Christi

15/10/2022 (sábado): Dia do Professor

28/10/2022 (sexta-feira): Dia do Servidor Público

24/12/2022 (sábado): Véspera de Natal (após 14h)

31/12/2022 (sábado): Véspera de Ano-Novo (após 14h)