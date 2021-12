Sicredi conta com nova agência em Adamantina

O Sicredi ampliou a atuação na Alta Paulista com a inauguração de nova agência em Adamantina. Situado em local estratégico – esquina da rua Osvaldo Cruz com a alameda Navarro de Andrade –, o espaço de atendimento segue a filosofia praticada pela cooperativa em todo o país, de valorizar e apoiar a comunidade em que está inserida. “A cidade merecia uma agência diferenciada, com características distintas das instituições tradicionais”, destacou o presidente da Sicredi Centro Oeste Paulista, João Alberto Salvi, que participou da inauguração juntamente com os demais membros da diretoria e autoridades locais, na sexta-feira (17).

Presente na cidade com um escritório de negócios de pouco mais de 25 metros quadrados desde 2019, a nova agência conta com 11 vagas de estacionamento e arquitetura ampla e arrojada, dividida em mais de 600 metros quadrados de área construída, fator que favorece um dos diferenciais do cooperativismo de crédito: o relacionamento.