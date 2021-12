Projeto de revitalização e modernização da Praça Élio Micheloni tem recurso de quase R$ 800 mil oficializados

Tido como a praça mais tradicional e um dos cartões postais de Adamantina, a Praça Élio Micheloni (jardim central) receberá revitalização e modernização, de acordo com projeto elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento e que será viabilizado com recursos do MIT (Municípios de Interesse Turístico).

A assinatura do convênio que destinará R$ 615.073,96 do Governo do Estado para as melhorias, somados a uma contrapartida de R$ 172.966,57 do Município, ocorreu no último dia 16 de dezembro, no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo.

Participaram da solenidade o prefeito Márcio Cardim, a chefe de gabinete Luciana Pereira e o secretário de cultura e turismo Sérgio Vanderlei, recepcionados pelo governador João Doria e pelo secretário de estado de turismo e viagens Vinícius Lummertz.

A revitalização e modernização preveem a instalação de sistema de som que fará com que os jatos de água sejam regidos conforme o ritmo da música que estiver tocando. Também será ampliada a quantidade de bicos, de 5 para 18. Outras novidades são a instalação de iluminação especial com luzes de Led e o plantio de novas plantas /flores. Além da pintura e adequações na iluminação externas da Biblioteca.

A Prefeitura informou que no mês de setembro o Estado havia anunciado repasse de R$ 361.108,44 para os municípios de interesse turístico, mas em novembro o recurso destinado foi acrescido de R$ 253.965,52.

A destinação da verba teve intermédio do deputado André do Prado com pedido do vereador adamantinense Hélio Santos.