Eixo SP inicia Operação Ano Novo nesta quinta

Concessionária reforçará trabalho de apoio nas rodovias para garantir a segurança dos usuários e a melhor fluidez do trânsito

A Eixo SP Concessionária de Rodovias dará início, nesta quinta-feira (30), à Operação Ano Novo. A previsão é de que cerca de 900 mil veículos circulem pelas 12 rodovias administradas pela concessionária em razão das viagens para o Réveillon. A Operação começa às 6h desta quinta e será encerrada no domingo (2/1), às 22h.

Durante este período, a Eixo SP estará com efetivo extra para atender os usuários. Informações sobre as condições de tráfego serão exibidas nos painéis eletrônicos instalados ao longo do trecho. A concessionária também coloca à disposição os serviços de guincho e equipes de resgate para atendimento pré-hospitalar, além de 32 bases de atendimento com sanitários, água e equipe de apoio. O serviço de atendimento ao usuário pode ser acionado pelo telefone 0800 170 8998.

De acordo com a concessionária, os horários de maior movimento nas estradas estão previstos para ocorrer entre 12h e 23h desta quinta-feira e entre 6h e 12h da sexta. Portanto, os motoristas que preferem viajar em momentos menos movimentados devem evitar esses horários, caso seja possível. Na volta do feriado, a movimentação deve ser mais intensa no domingo, das 10h às 23h.

O plano operacional da Eixo SP prevê a execução de obras nas rodovias somente até o meio-dia desta quinta-feira. Depois deste horário, intervenções com interferência no tráfego serão realizadas somente em caráter emergencial. A Operação Ano Novo ocorre em alinhamento com o policiamento rodoviário e ARTESP – Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo.

Para uma viagem tranquila

Para os motoristas que pretendem pegar a estrada, a concessionária reforça a recomendação de cautela na condução do veículo, sempre respeitando a sinalização e o limite de velocidade, inclusive nas vias automáticas de cobrança de pedágios, onde o máximo permitido é 40 km/h. Trafegar acima deste limite gera multa.

Outro aspecto importante são as condições do veículo. Itens como o nível de óleo, de água, a calibragem dos pneus, entre outros, merecem atenção especial antes do início da viagem.