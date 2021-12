Câmara aprova criação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Em sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira (29), a Câmara Municipal de Adamantina aprovou o Projeto de Lei Complementar (PLC) Nº 23, de 13 de dezembro de 2021, de autoria do prefeito municipal, que cria a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

A sessão legislativa ocorreu no auditório da UniFAI em razão de reparos no plenário da Câmara Municipal.

O projeto já havia sido aprovado em primeira discussão na terça-feira também em sessão extraordinária e teve a discussão e votação final nesta quarta-feira.

O projeto foi aprovado por 5 votos a 3, votando contra os vereadores do Podemos: Alcio Ikeda, Bigode da Capoeira e Rafael Pacheco. Votaram a favor da criação da nova secretaria os vereadores: Aguinaldo Galvão, Cid Santos, Noriko Onishi Saito, Hélio José dos Santos e Riquinha.

Ao apresentar o Projeto de Lei Complementar criando a nova secretaria o prefeito Márcio Cardim enviou mensagem à Câmara onde destacou que “já faz tempo se faz sentir a necessidade de criação de uma pasta específica para promoção do desenvolvimento econômico local. É sabido que o município já atingiu um patamar razoável em relação ao desenvolvimento socioeconômico, haja visto os resultados das análises anuais realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em um comparativo com outros municípios de mesmo porte”, diz o texto.

E finaliza a mensagem afirmando que “é relevante salientar que muito já foi feito, mas, efetivamente, uma pasta específica terá condições de dedicar atenção exclusiva ao fomento do desenvolvimento econômico, propiciando maior efetividade as metas orçamentárias com incremento de receita para o município, geração de empregos, captação de novos recursos, atraindo mais empresas, industrias e serviços”.

Com a aprovação definitiva, o prefeito fica autorizado a proceder a instalação e nomeação do novo secretário, que terá salário de R$ 6,2 mil e o desafio de fomentar a atividade econômica local e a geração de empregos.

Com a aprovação do Projeto de Lei Complementar, a estrutura do primeiro escalão da Prefeitura de Adamantina sobe de 13 para 14 secretarias.