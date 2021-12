Aos 28 anos, cantor Maurílio morre em hospital de Goiânia

O cantor Maurílio, que formava dupla com Luiza, morreu na tarde desta quarta-feira (29) em um hospital de Goiânia. Maurílio estava internado em uma UTI (Unidade de terapia itensiva) de um hospital em Goiânia (GO) desde que, há mais de uma semana, foi diagnosticado com tromboembolia.

O sertanejo Maurílio foi internado no dia 14 de dezembro após sofrer três paradas cardíacas enquanto participava da gravação do DVD da dupla Zé Felipe e Miguel. Já naquele momento o estado de saúde do artista foi dado como grave.