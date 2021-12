Adamantina terá em 2022 recursos de R$ 4 milhões para investimentos em pavimentação de novas ruas

Adamantina passou a fazer parte do programa estadual Nossa Rua, que viabilizará recursos de R$ 4 milhões para investimentos na área da infraestrutura urbana.

O anúncio foi feito pelo prefeito Márcio Cardim (DEM) por meio das redes sociais da Prefeitura.

Deste valor divulgado, o chefe do executivo explicou que R$ 2 milhões serão destinados pelo Estado e os outros R$ 2 milhões aplicados como contrapartida pelo Município.

A obra projetada para ser executada com o dinheiro é a pavimentação asfáltica de ruas que não possuem essa infraestrutura.

“Vamos então poder estabelecer as ligações entre bairros, proporcionando melhores condições para a nossa população. E aproveito para agradecer ao deputado estadual Mauro Bragato que tem se empenhado muito para que esse programa desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo seja aplicado no nosso município”, disse Cardim.

A previsão da Prefeitura é que em breve ocorrerá a assinatura do convênio junto ao governo estadual que concretizará a liberação dos recursos.