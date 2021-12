Santa Casa e Prefeitura de Adamantina inauguram Centro de Diagnóstico de Imagem e Banco de Sangue

No prédio que abrigará a ampliação do Pronto Socorro de Adamantina e que segue em construção, foi realizada no final da tarde de ontem (28), uma solenidade para inauguração do Centro de Diagnóstico de Imagem – Examina Diagnósticos e do Banco de Sangue.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Márcio Cardim, do secretário de saúde, Gustavo Taniguchi Rufino, demais secretários, Frei Francisco da Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, Edson Rogatti, presidente na federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo, a diretora da DRS de Marília, Célia Maria Marafiotti Netto; Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato, juiz de direito da 2ª vara, Prof. Dr. Wendel Cleber Soares, vice-reitor da UniFAI, Paulo Cervelheira, presidente da Câmara de Adamantina, demais autoridades, convidados e funcionários da Santa Casa.

Em seu discurso, Gustavo Taniguchi Rufino, mencionou a importância do trabalho em conjunto e que vem sendo desenvolvido no município em parceria do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, UniFAI e Santa Casa.

Edson Rogatti ressaltou o ganho que a população terá com tal investimento e o quanto o município tem investido na Santa Casa, pois segundo ele, os repasses provenientes do Governo Federal tem diminuído.

O prefeito Márcio Cardim lembrou de todo o trabalho que foi desenvolvido ainda em 2016 quando após vencer a primeira eleição buscou trazer a associação para administrar a Santa Casa da cidade.

“Queremos avançar mais, para isso pretendemos desocupar o espaço onde funciona o nosso Postão e colocá-lo em outro local. Com isso, poderemos ter um ambulatório de especialidades municipal. Isso foi o que apresentamos de projeto para o Governo do Estado para tornar a nossa Santa Casa um hospital cirúrgico para potencializar não só a nossa cidade como também a nossa região, não só na saúde como também na geração de empregos”, afirma.

O Frei Francisco da Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus lembrou que a missão do hospital é o diálogo e a cura.

“Cuidamos de doentes em nossas mais de 76 obras e assistência social, com quase 5.672 leitos no Brasil e vamos fechar o ano com mais de 8 milhões de atendimentos. Não queremos somente uma casa, queremos uma Santa Casa e não queremos apenas uma Santa Casa, mas uma Santa Casa de Misericórdia que a qualquer momento pode te atender”, assegura.

Sobre

Centro de Diagnóstico de Imagem

Para a criação do Centro de Diagnóstico de Imagem foi investido um milhão de reais em equipamentos e mais 650 mil reais em reformas. O local conta com Raio X Digitalizado, Ultrassonografia, Densitometria Óssea, Tomografia Computadorizada e Mamografia.

O acesso pelo SUS se dá por meio de guias geradas por consultas nas Unidades Básicas de Saúde do município (UBS) ou outros serviços conveniados ao SUS (CIS, Santa Casa, AME Tupã/Assis/Ourinhos, HC/Santa Casa de Marília, Hospital Amaral Carvalho de Jaú, dentre outros

Essas guias são encaminhadas ao setor de agendamento e a partir disso, os exames são marcados. Feito isso, os pacientes são orientados via telefone para retirar as guias no setor para realização do procedimento.

CONFIRA A COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO FEITA PELA FOLHA REGIONAL