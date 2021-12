Adamantinense é campeã na Copa do Brasil de Futsal Feminino

A atleta do futsal Jaque Nunes, de 21 anos, de Adamantina, que joga pelo time Stein Cascavel, de Cascavel (PR), encerrou o ano com o segundo título de campeã, conquistados neste mês de dezembro. Depois de vencer o Campeonato Paranaense de Futsal no início de dezembro, conquistando o título estadual da temporada, a nova vitória – agora nacional – ocorreu na última quinta-feira (23) com o título de campeã da Copa do Brasil de Futsal Feminino.

O jogo da final foi em Taboão da Serra (SP), onde o Stein Cascavel entrou em quadra contra a equipe local Taboão Magnus. Stein jogava por um empate, já que venceu por 3×2 o primeiro duelo da final no Ginásio da Neva em Cascavel.

Em um jogo de imposição a equipe paranaense goleou por 5×0 o time paulista, coroando o primeiro título nacional da equipe.

Segundo divulgou a Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS), a trajetória da equipe paranaense na Copa do Brasil começou dia 19 de setembro contra o Palestra Erechim (RS), quando ganhou os dois jogos. Já na próxima fase, teve pela frente o clássico paranaense diante do Unidep Pato Branco. O primeiro jogo terminou tudo igual. Já no segundo confronto a decisão foi para os pênaltis e venceu a Unidep por 4×2. Na semifinal, Stein Cascavel venceu as duas partidas diante do Pezão/Operário (MS), chegando com folga para a final.