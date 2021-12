Paróquias de Adamantina terão celebrações nos finais de semana do Natal e do Ano Novo

Para celebrar o nascimento do Menino Jesus e a chegada do novo ano, as três paróquias de Adamantina prepararam programações especiais para a participação dos católicos.

A Nossa Senhora de Fátima neste dia 24 terá a Missa de Natal, às 18h e às 20h30; haverá missa na Capela São João Batista, a partir das 20h. No dia 25, a missa será na Paróquia, às 19h; e na Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro às 19h. Para as celebrações de Ano Novo, no dia 31 tem missa na Paróquia em dois horários (18h e 20h30); e na Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro às 20h. E dia 1º de janeiro de 2022 novamente a missa será na Paróquia, às 19h, assim como na Capela São João Batista.

A São Francisco de Assis no dia 25, tem a Missa de Natal na Paróquia que começa às 9h30. Já no dia 31, às 18h, a celebração será na comunidade Santo Antônio no bairro Lagoa Seca e às 20h na São Francisco de Assis. Para o Ano novo, dia 1º de janeiro de 2022, a missa ocorre às 09h30 também na Paróquia.

A Santo Antônio abre a programação especial no dia 24 com missa às 20h. Para o dia 25 haverá às 19h. Já dia 26 estão marcadas todas as missas: 7h e 9h Paróquia, 11h na Capela São benedito, 17h na Capela Nossa Senhora Aparecida e 19h novamente na Paróquia. Com relação ao Ano Novo, no dia 31 terá celebração às 20h na Paróquia, assim como no dia 1º de janeiro de 2022 às 19h. E dia 2 serão celebradas somente às missas das 7h, 9h, e 19h, todas na Paróquia; não haverá, portanto, as das 11h e 17h.

Após o período de final de ano as celebrações seguem normalmente em todas as igrejas.