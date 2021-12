ARTIGO: UniFAI, funcionários/as e Poder Público…

”O aumento dos salários não é nada mais do que o pagamento de salários melhores a escravos, e não conquista para o operário seu destino e sua dignidade humana.“ ( Karl Marx) Fonte: https://citacoes.in/citacoes/103296-

Sérgio Barbosa (*)

De acordo com NOTÍCAS veiculadas na mídia provinciana, os COLABORADORES/AS da UniFAI, protocolaram na PREFEITURA, solicitação envolvendo uma INCORPORAÇÃO SALARIAL DE R$ 300,00 para 190 colaboradores/as da UniFAI, ainda, conforme a informação, tal SOLICITÃO foi enviada para o GESTOR PÚBLICO no dia 1 de dezembro pela REITORIA da instituição…

Entendo que naquele ano do debate mediado pelo LEGISLATIVO PROVINCIANO sobre o REAJUSTE SALARIAL nos vencimentos do GESTOR e EQUIPE, ainda, para um TETO DE 18 MIL REAIS MENSAIS, ocorreram MANIFESTAÇÕES deste e do outro lado em DEFESA do mesmo, tendo em vista que estava em JOGO o curso de MEDICINA com seus futuros DOCENTES…

A PROPOSTA enviada pela REITORIA para as devidas considerações e APROVAÇÃO do GESTOR PROVINCIANO está de acordo com as possibilidades financeiras da UniFAI e conforme as exigências da LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, portanto, pode-se REGISTRAR que existe ALGUMA COISA muito ESTRANHA nestes DESENCONTROS entre todos os lados de um mesmo lado…

Porém, torna-se LAMENTÁVEL que aqueles/as que fazem parte da ORGANIZAÇÃO como COLABORADORES/AS, ficam em uma situação um tanto quanto COMPLICADA, ainda mais quanto tem a ver com o lado FINANCEIRO e assim por diante…

Também, pra quem está sentado nos seus 18 MIL REAIS MENSAIS nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, fica evidente que esses 300 REAIS não são necessários para um dos lados nestas questões envolvendo INSTITUIÇÃO e COLABORADORES/AS…

Espera-se que daqui pra frente, se possível, os LEGISLADORES possam fazer a sua parte por meio disto e mais aquilo, pois, trata-se de ESTAR em conexão com as NOVAS EXIGÊNCIAS do MERCADO em tempo de PANDEMIA…

O ABAIXO-ASSINADO deve ser CONSIDERADO de um jeito ou de outro pelo EXECUTIVO MUNICIPAL, porém, apenas a PRESSÃO pode fazer a diferença nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA em tempo de MENTES BOVINAS…

A REITORIA da UniFAI está buscando levar adiante o PROJETO INSTITUCIONAL desde o mês de JULHO quando assumiu a GESTÃO, entretanto, faz-se necessário ter o APOIO dos/as COLABORADORES/AS para dar SUPORTE nas atividades diversas envolvendo a ORGANIZAÇÃO que atende DOCENTES, DISCENTES e FORNECEDORES/AS…

Que a FORÇA possa estar do lado dos/as FUNCIONÁRIOS/AS da UniFAI neste TEMPO NOVO TEMPO que se chama hoje neste PERÍODO NATALINO visando mais um NOVO TEMPO NOVO para todos/as…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

________________________________________

(*) jornalista diplomado, professor dos cursos de administração e publicidade & propaganda da unifai. Coordenador do projetos de revitalização e profissionalização da rádio cultura fm de adamantina, mantida e administrada pela unifai.

e-mail: [email protected]