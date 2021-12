ARTIGO: Natal, Província, Ano Novo Ano ou Novo Ano Novo…

”Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim.” (Francisco do Espírito Santo)

Para os/as provincianos/as de “boa vontade”, dedico!

Sérgio Barbosa (*)

Parece que os ventos que estão vindos para todos os lados depois deste natal e início de um mais um Novo Ano Novo, estão prenunciando muitos desencontros em todas as áreas, portanto, “todo cuidado é pouco…”

Mas, como sempre, não se pode ficar parado, ainda, neste ou naquele lugar na espera de alguma coisa vai acontecer pra melhorar, assim, cada qual deve correr atrás do seu lucro para um olhar mais adiante em terras provincianas…

Além do mais, se bem que a coisa é “pra menos” em todos os sentidos, haja vista as crises institucionais que estão predominando nas áreas públicas e privadas, portanto, é necessário estar em conexão com este “ano novo ano” para um “novo ano novo”…

Não se pode ficar distante dos problemas que estão ocorrendo em todos os cantos do Planeta Terra, assim, a comunidade provinciana deve estar unida em torno do mesmo propósito de seguir o mesmo caminho e ponto quase final…

Porém, para que isso ocorra, todos os envolvidos neste propósito comunitário em Terras Provincianas, todos/as devem olhar para a mesma direção em busca de soluções rápidas, se possíveis, sem dramas por causa disto ou daquilo, considerando este tempo de Pandemia…

Existem diversas possibilidades para muitas conquistas em benefício da região provinciana, todavia, pode-se escrever que este resultado positivo só pode ocorrer se todos/as as pessoas que residem nestas Províncias estiverem em busca do mesmo propósito…

Não se deve esquecer que o “espírito natalino” pode fazer a diferença para com os/as provincianos/as de “Boa Vontade”…

Torna-se importante que a comunidade provinciana continue envolvida neste debate natalino em nome da “Paz” para que o presente possa representar a conexão com o espírito natalino em busca do futuro que se aproxima com o “Ano Novo Ano”…

Todas as despedidas, quase sempre acabam em lágrimas por causa disto ou daquilo, portanto, neste “Natal” é fundamental que a Província possa fazer uma reflexão crítica sobre as escolhas do passado, porém, como se fosse uma despedida para que o futuro possa ser mais do que um simples “Novo Ano Novo”…

Que “você” possa fazer a diferença frente aos desencontros em tempo de Pandemia para uma aproximação com o outro lado, ainda, independente de quem esteja fora do seu círculo de contatos e tudo mais…

__________________________

(*) Jornalista diplomado e professor universitário.

e-mail: [email protected]