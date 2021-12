Vestibular do Curso de Medicina na UniFAI

Sérgio Barbosa/UniFAI

Todos os anos a UniFAI promove diversos vestibulares para as áreas de Humanas, Exatas, Saúde e Agrárias, buscando desta forma, proporcionar condições pedagógicas para o pleno funcionamento dos Cursos oferecidos pela instituição.

Medicina 2.022

No domingo, 12, a partir das 13h, ocorreu o Vestibular para os (as) interessados (as) em ingressar no Curso de Medicina, ainda, os exames de avaliação foram realizados no período da tarde com a mediação da Vunesp.

De acordo com a organização do Vestibular, todos os protocolos visando o acesso dos (as) vestibulandos (as) foram de acordo com as exigências sanitárias, ainda, não houve nenhuma ocorrência quanto ao processo e procedimentos no período da aplicação das provas.

Participaram deste processo de avaliação, 231 inscritos e os (as) mesmos (as) estarão concorrendo a 50 vagas oferecidas em período “integral” para os ingressantes de Medicina em 2.022 na UniFAI.

Campus II e resultados

As atividades ocorreram nas dependências do Campus II da instituição, ainda, a prova de Conhecimentos Gerais estava valendo 60 pontos e a Redação com “nota máxima” de 20 pontos, portanto, totalizando 80 pontos na pontuação geral.

Os resultados em primeira convocação estarão sendo divulgados no dia 19 de janeiro de 2.022 por meio dos sites da Vunesp e UniFAI.