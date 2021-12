Terceira dose da vacina contra Covid atinge quase 100% de proteção

Um experimento realizado entre 1.310 funcionários no Hospital das Clínicas de São Paulo revelou que uma terceira dose da vacina contra a Covid-19 pode produzir uma proteção de 99,7% contra o novo coronavírus. A combinação testada na pesquisa foi da Coronavac com o imunizane da Pfizer.

Quem participou do levantamento foi acompanhado desde o início da pandemia e recebeu as duas primeiras doses da Coronavac. A medição de anticorpos pós-imunização é uma das formas de medir o tamanho da proteção de uma vacina.

Silvia Figueiredo Costa, infectologista do Hospital das Clínicas e responsável pelo estudo, afirmou em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, que o resultado pode ser semelhante com outras doses iniciais – embora não seja possível confirmar essa tese no momento.

“O que nos deixa mais tranquilos, como parte da população brasileira, do Chile e de outros países receberam a primeira e a segunda dose da Coronavac, após o reforço com a vacina de outro fabricante houve essa pontuação bem elevada de produção de anticorpos. Nós não tivemos nenhum caso [no Hospital das Clínicas] com a terceira dose que tenha sido internado”, explica Costa.

Para o diagnóstico, os anticorpos foram medidos quatro vezes e as amostras de soro passaram por um processo de coleta sob testes de anticorpos IgG (Imuniglobina G), no método de quimioluminiscência.