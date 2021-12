Idosa é encontrada morta dentro de porta malas de carro

Nesta segunda-feira (20), familiares e a própria polícia fizeram buscas e checaram novamente as casas.



Na manhã desta terça-feira (21), dando continuidade às buscas pela mulher, o prestador de serviços e familiares decidiram verificar se havia algo dentro do porta-malas do carro que estava estacionado na garagem da residência da idosa. O prestador de serviços disse que balançou o veículo e sentiu um forte cheiro de um corpo já em decomposição. O neto da idosa abriu a porta do carro e encontrou o corpo. Somente o porta-malas estava fechado.

A chave do automóvel não foi encontrada até o momento.

A área onde fica o imóvel foi isolada pela polícia, que iniciou os trabalhos de buscas por provas e indícios do que possa ter ocorrido com a mulher no local.

A Polícia Civil trata o caso como homicídio.

O delegado responsável pelas investigações, Claudinei Alves, esteve no local e afirmou que, inicialmente, a Polícia Civil pretende esclarecer qual foi a causa da morte da idosa para nortear as investigações. Para isso, ele aguarda a conclusão do laudo necroscópico elaborado pelo Instituto Médico Legal (IML).