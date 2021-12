Em moto, jovem morre após bater em cavalo solto na pista

O jovem Gabriel Batista, morador em Bastos e que trabalha em Tupã, faleceu vítima de grave acidente, na manhã desta quarta-feira, dia 22.

O atropelamento de animal aconteceu por volta das 06h00 da manhã na vicinal que liga Bastos e Tupã.

Segundo as primeiras informações, a vítima transitava com uma moto pela vicinal e foi surpreendido por um cavalo sobre a pista, não tendo tempo de frear o veículo ocorreu o atropelamento do animal.

Com ferimentos gravíssimos, o jovem bastense faleceu no local. O animal também morreu.