EDSON FERREIRA DANTAS: Compromisso, alegria e agradecimento!

Sérgio Barbosa / UniFAI

Na História da UniFAI, pode-se destacar que existem fatos e fatos, porém, nem sempre aqueles (as) que participaram e fizeram o que é hoje a instituição, são lembrados para registrarem as suas considerações sobre o passado e o presente, bem como, buscando estar presente no futuro.

Neste contexto, faz-se necessário contar os fatos históricos que ocorreram desde o início com a FAFIA, depois, tem a FEO para a união que deu origem a FAI.

Assim, desde 1.995 fazendo parte como colaborador destas três instituições, porém, cada tempo no seu tempo, encontra-se o funcionário EDSON FERREIRA DANTAS, 55 anos, casado com ROSANA CRISTINA DIAS, pais do DIEGO, LARISSA e EVERTON, ainda, avô do RAFAEL.

Nestes anos que estão quase chegando e, três décadas como colaborador da UniFAI, pode-se escrever que EDSON continua o mesmo de sempre e com aquele “jeito mais do que especial” de olhar e buscar estar sempre disponível para suas responsabilidades profissionais.

Esteve desenvolvendo atividades diversas na área de “serviços gerais” nos campis I e II nestes anos de trabalho, EDSON afirma que é “uma pessoa feliz com o seu trabalho” e agradece a UniFAI pela formação dos filhos nos Cursos de Farmácia (Larissa) e Educação Física (Everton).

Também, o mesmo cursou Estudos Sociais com complementação em História na instituição (1.999), portanto, pode-se considerar que EDSON buscou a sua formação acadêmica para estar em sintonia com a reflexão frente às atividades e contatos profissionais.

Nesta conversa mais do que fraternal, tendo em vista que o conheço desde a minha chegada a então FAI em 1.999, pode-se afirmar a dedicação e o compromisso do EDSON com suas responsabilidades, também, reforçou que “tudo o que possui é graças ao trabalho desenvolvido na UniFAI”.

Fez questão de citar os nomes do AVAIR, CIBELE e SILVANA pelo apoio nestes anos, ainda, das professoras REGINA RUETE e ZEZÉ BELUSCI pela confiança na sua pessoa desde o início na FAFIA/FEO.

EDSON reforçou na conversa que se encontra com a vida estabilizada no momento, tendo em vista que está aposentado pela UniFAI faz 5 anos, entretanto, continua trabalhando por acreditar que pode continuar contribuindo com o crescimento da instituição na sua área de atuação.

A proposta daqui pra frente, também, considerando a importância em destacar os (as) colaboradores (as) que fizeram e continua fazendo a História neste tempo novo tempo, assim, quinzenalmente o Portal da UniFAI estará destacando você que faz e continua marcando presença nesta trajetória de mais de 5 décadas de FAFIA/FEO/FAI e UniFAI.