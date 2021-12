ARTIGO: “NATAL … A ESPERANÇA RENASCE”, por Pe. Afonso

Papa Francisco nos falou quando esteve no Brasil na Jornada Mundial da Juventude: “Não deixem que lhes roubem a esperança”. Nunca foi tão importante em nossa vida alimentar a esperança de novos tempos, novas realizações; acreditando que podemos fazer de nossa vida e do mundo uma grande busca de felicidade e paz, onde todos se sintam irmãos.

Creio que o Natal nos mostra justamente isso: Deus não nos abandonou à mercê da sorte, mas veio habitar em nossa Terra, assumiu nossa carne, nossas alegrias e sofrimentos; nossas lutas e desafios; como sempre dizemos nas celebrações: “Ele está no meio de nós”. São Paulo nos fala de um Deus que não está mais lá no alto longe de nós: “Esvaziou-se a si mesmo, assumiu a condições de servo, tomando a semelhança humana” (Fil 2,7).

Por isso olhemos com esperança para o novo ano que logo se inicia, pois a luz brilhou para nós neste Natal. Não temos mais motivo de vivermos perdidos, abatidos, desanimados. Pela vinda do Salvador sabemos que a vida pode ser um paraíso, todos somos amados por Aquele que nos Amou primeiro. Se você acredita nessa luz seja mais amoroso para com todos, solidário com os mais sofredores, compassivo nos relacionamentos e busque a justiça ajudando este mundo ser melhor.

Que a esperança seja o grande presente que você pode dar e também receber.