ACEAÇÂO tem o último sorteio de vales-compras de até R$ 500,00

A Associação Comercial e Empresarial de Adamantina promove neste final de ano a ACEAÇÂO, uma parceria dos empresários com os consumidores. E o grande presente preparado pela entidade é o oferecimento de diversos vales-compras, cujos valores irão de R$ 50,00 a R$ 500,00, todos doados por colaboradores.

Para concorrer aos prêmios, basta o consumidor fazer uma compra a partir de R$ 50,00 nas lojas participantes identificadas com adesivo da ACEAÇÃO e, de posse do cupom fiscal, irá à Barraca Premiada, que estará montada no Posto Rio Branco, na esquina da Matriz Santo Antônio. O segundo e último sorteio da campanha será realizado nesta quinta-feira (23), a partir das 20h.

A Associação Comercial e Empresarial orienta que o público compareça seguindo as orientações do protocolo sanitário para a Covid-19, entre os quais, o uso de máscaras de proteção facial.

Na noite da última segunda-feira (20), como parte da ACEAÇÃO, houve a emocionante e significativa apresentação do presépio vivo, uma atração inédita na Cidade Joia voltada aos pilares centrais do Natal – o nascimento do Menino Jesus e a Sagrada Família (Jesus, Maria e José) – e que encantou o público que compareceu à praça no entorno da Matriz Santo Antônio.

A execução do projeto mobilizou uma ampla rede de voluntários, colaboradores e parceiros, que atuaram para colocá-lo em prática. O roteiro e os elementos que foram usados na encenação chamaram muito a atenção dos presentes.

A apresentação do presépio vivo também estava inserida na programação oficial de eventos para dezembro, divulgada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Adamantina.