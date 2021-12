Univesp chega a 359 municípios do Estado de São Paulo

Presente em 56% do território estadual, em cidades que abrigam mais de 90% da população paulista, universidade é a maior pública a distância do Brasil

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) atinge em 2021, 56% dos municípios paulistas. A marca foi conquistada com a adesão de novas 34 cidades, que firmaram Termos de Cooperação para a implantação de polos. A ação tem como meta a soma de esforços entre Governo do Estado e municípios para promover desenvolvimento, expansão e a universalização do acesso ao ensino superior público, por meio da modalidade a distância. Com os novos acordos, a Univesp contará com 412 unidades presenciais em todas as regiões (374 implantadas e 38 em implantação). Desde 2019, a universidade trabalha com o crescimento organizado, que possibilitou sua expansão territorial de 287 cidades para 359, vistoria nos polos e recordes de participação de municípios nos últimos vestibulares.

Entre novembro e dezembro de 2021, o Conselho Técnico Administrativo da instituição aprovou os Termos de Cooperação com 38 cidades. Dessas, quatro já possuem polos: São José dos Campos, Mogi Mirim, Araras e Jaú e as demais vão inaugurar unidades presenciais nos próximos meses. São elas: Álvares Machado, Areiópolis, Bálsamo, Barbosa, Bofete, Cajuru, Cândido Rodrigues, Estrela D’Oeste, Ferraz de Vasconcelos, Guatapará, Icém, Itapira, Miguelópolis, Mirassol, Natividade da Serra, Orindiúva, Ouro Verde, Palmares Paulista, Palmital, Parapuã, Pardinho, Pereira Barreto, Pilar do Sul, Praia Grande, Pratânia, Quintana, Ribeirão Corrente, Santa Adélia, Santa Cruz da Conceição, São Roque, Sebastianópolis do Sul, Tabatinga, Taciba e Ubatuba. Ainda estão em planejamento outros polos no interior e na capital.

Com conteúdo pedagógico exclusivamente a distância, os polos tornam-se espaços físicos, onde os alunos recebem infraestrutura com computadores, impressoras e acesso à internet, e realizam atividades, como provas e discussões em grupo. Nos locais, os estudantes também podem solicitar serviços de secretaria acadêmica e contar com apoio do orientador, profissional de carreira da prefeitura municipal.

Como ter um polo da Univesp?

O representante da entidade ou administração municipal interessado em ter uma unidade da Univesp, deve preencher o formulário, presente no endereço eletrônico: https://univesp.br/transparencia/chamamento-publico-polos e conferir todas as informações do edital.

No documento, deverão ser relacionados dados, como cidade em que o polo será instalado, população atual, número aproximado de concluintes do Ensino Médio nos últimos três anos, informações do prefeito, indicação de gestor pela implantação e o tamanho do polo que pretende criar, conforme deliberação do Conselho Técnico Administrativo da UNIVESP (CTA) vigente, disponível também em: https://www.univesp.br/transparencia/chamamento-publico-polos.

Em caso de dúvidas, enviar e-mail para: [email protected], no assunto, destacar “Edital de Chamamento Público Rotativo nº 01/2021”. O prazo para resposta é de até cinco dias úteis.

Sobre a Univesp

Criada em 2012, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo é uma instituição exclusivamente de educação a distância, mantida pelo Governo do Estado e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). Entre seus principais parceiros, destacam-se as universidades USP, Unesp, Unicamp e o Centro Paula Souza (CPS). A Univesp conta com mais de 50 mil alunos. Além dos seis cursos oferecidos no último vestibular: Letras, Matemática, Pedagogia, Bacharelado em Tecnologia da Informação (BTI), Bacharelado em Ciência de Dados e Engenharia de Computação, a universidade mantém estudantes matriculados em outros cinco: Biologia, Química, Física, Engenharia de Produção e Tecnologia em Gestão Pública (parceria com o CPS). Os cursos são realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), por meio de videoaulas, bibliotecas digitais, conteúdos pedagógicos e fóruns, que garante a interação do discente com o facilitador. Em 2021, a universidade passou 374 polos para 412 (374 implantados e 38 em processo de implantação).