PSICOLOGIA: Educação, Prevenção, Promoção e Processos Clínicos!

Na área acadêmica em nível de graduação, existem centenas de opções para que o (a) futuro (a) profissional possa entrar e depois de diplomado (a) possa entrar no Mercado para o exercício da formação com qualificação e compromisso social.

Porém, existem Cursos diferenciados que proporcionam uma visão que está além do que se espera em uma graduação mediada pelo ensino universitário em tempo de Pandemia.

Neste cenário patrocinado pelas convergências de um mundo globalizado, encontra-se o Curso de Psicologia da UniFAI para fazer a diferença neste contexto contemporâneo para o ser humano.

Ênfases pedagógicas

O início ocorreu no segundo semestre de 2.001 com a primeira turma, portanto, no próximo ano estará completando 21 anos de presença acadêmica na instituição.

Também, deve-se registrar que de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Psicologia, ainda, buscando garantir as competências estabelecidas para uma formação acadêmica afim aos objetivos do Projeto Pedagógico.

Também, torna-se necessário destacar que a proposta do curso está conectada por meio das atividades relacionadas com as propostas, a saber: 1. Psicologia e processos educativos; 2. Psicologia e processos de prevenção e promoção da saúde e 3. Psicologia e processos clínicos.

De acordo com a Coordenadora do Curso de Psicologia, Profa. Dra. Thaísa Angélica Déo da Silva Bereta, “Estas ênfases foram escolhidas considerando-se as questões sociais, econômicas e culturais da região, sendo então, adequadas ao perfil do profissional que necessitamos formar. Somam-se a estas características regionais, a ampliação recente das políticas públicas em Assistência Social e a expansão de Serviços Públicos de Saúde, além da imprescindível participação nas Redes de Ensino, atentando-se às demandas da população e ao mercado de trabalho, sempre priorizando uma atitude educativa, preventiva e clínica.”

Formação do (a) Psicólogo (a)

As exigências que envolvem os novos paradigmas relacionados com as técnicas focadas na área da saúde, bem como, considerando o cenário atual com a Pandemia, busca um (a) profissional que possa estar em sintonia com esta realidade.

Desta forma, a profa. Thaisa destaca: “Busca-se uma diferenciação para a formação do Psicólogo que enfatize a compreensão dos determinantes históricos e sociais na produção do binômio saúde/doença. Estes determinantes desdobram seus efeitos sobre o aprendizado escolar, o adoecimento de trabalhadores, o arranjo cotidiano das instituições e a expressão do sofrimento psíquico. São destacadas as práticas inter e multiprofissionais como importantes para o desenvolvimento das intervenções psicológicas.”, haja vista que “O curso conta com um corpo docente de mestres e doutores que demonstram comprometimento e dedicação em ofertar um curso de qualidade e que atenda as expectativas pedagógicas em amplo aspecto.”

Também, para a profa. Ma. Luciana Parisi Martins Yamaura, diplomada pela UniFAI e docente do curso, deve-se levar diversas considerações quanto à proposta da graduação, a saber: “O curso de Psicologia da UNIFAI possibilita uma formação integral que articula os aspectos teóricos e práticos de diferentes áreas de atuação do psicólogo. Nos três primeiros anos do curso o aluno aprende os pré-requisitos básicos para atuar em diferentes campos de estágio: organizacional, institucional, clínica e educacional.”

Multiplicidade profissional

A conexão com outras áreas afins as atividades mediadas pela Psicologia, possibilitam novas vertentes para o (a) discente, tendo em vista os anos de estudos e pesquisas na graduação.

Nesta perspectiva, a profa. Luciana afirma: “Além disso, o discente entra em contato com outras áreas da Psicologia que fazem parte da multiplicidade de possibilidades de atuação desse profissional. Nos dois últimos anos, além de continuar aperfeiçoando e adquirindo novos aprendizados teóricos, os alunos iniciam sua jornada nos campos de estágio, tendo a possibilidade de observar na prática os construtos teóricos aprendidos.”

Muito além do curso

O comprometimento do (a) universitário deve ser pela busca constante visando o aprendizado em todas as áreas de atuação do (a) Psicólogo (a), portanto, ao escolher a UniFAI, o (a) mesmo pode ter a certeza que “O curso de Psicologia da UNIFAI é comprometido com uma formação ética, científica e humanizada, procurando desenvolver nos alunos uma prática que ultrapassa o campo unicamente teórico. A preparação que o curso oferece, bem como o incentivo dos docentes abre portas para que os alunos possam trilhar caminhos também na área da pesquisa, pois oferece a base para os discentes darem continuidade no seu processo de formação em programas de especialização, residência, mestrado e doutorado”, destaca, ainda, a profa. Luciana.

Graduada pela UniFAI

Como ex-aluna do curso de Psicologia, a profa. Ma. Luciana Yamaura destaca por meio de depoimento as seguintes considerações para que a escolha possa estar de acordo com a expectativa do (a) discente com a seguinte afirmação: “Sou ex-aluna da UNIFAI e, assim que concluí a graduação, fui aprovada no programa de mestrado da UEL. Hoje curso doutorado na mesma instituição e atuo na área clínica. Com certeza a formação na UNIFAI fez toda diferença na minha carreira profissional. Costumo sempre dizer que a nossa profissão se inicia no primeiro ano da faculdade e não quando terminamos o curso. Foi exatamente assim que aconteceu, desde o primeiro ano tive incentivo dos professores em realizar pesquisas, participar de congressos científicos e publicar artigos científicos, o que contribuiu para enriquecer o meu currículo e me auxiliar no ingresso nos programas de pós-graduação.”

