Homem é preso após matar e desfigurar rosto de mulher com pedaço de madeira

Enquanto era prestado atendimento, um homem passou pela rua e se identificou como companheiro da mulher e relatou que um indivíduo estava na linha do trem, na Rua Mendes de Moraes, “gritando ter matado a vítima, que também o mataria, além de outras duas pessoas”.

O autor foi preso no momento em que viu os policiais militares e correu.

Questionado, o homem afirmou que a vítima teria subtraído dele a quantia de R$ 200 nesta segunda-feira (20). Ele alegou que foi até a residência onde a vítima estava para cobrá-la e a agrediu. O autor confirmou que, na sequência, foi para a linha do trem “gritando sobre o que tinha feito”.

No registro policial consta que o homem agrediu a mulher com um pedaço de madeira, “ela ficou com a face desfigurada e teve sangramento intenso”.