Fisioterapia na UniFAI: Estrutura e formação qualificada para o Mercado.

Sérgio Barbosa / UniFAI

Em tempo de Pandemia, as exigências em todas as áreas estão conectadas pelas ações visando à prevenção para que o futuro possa ser melhor do que presente, assim, a escolha pelo curso universitário deve ser pautada pelo compromisso com a comunidade.

Neste cenário que envolve diversas questões para quem está buscando um curso que possa reunir diversas propostas no mesmo objetivo, devem-se considerar as considerações de quem conhece, desta forma, o prof. Prof. Thiago Aparecido Alves, docente do Curso, Fisioterapeuta e graduado pela UniFAI, ainda, participou como orientador de estágio na Fisioclínica, afirma: “O curso de Fisioterapia da UNIFAI destaca-se por possuir uma estrutura capaz de proporcionar um aprendizado de alto nível. Possui corpo docente altamente qualificado, que inspira e reflete todo seu potencial na formação de seus alunos.”

Também, a (o) universitário que faz a opção pelo curso deve estar ciente do compromisso com a comunidade em nível global, pois, no período em que estiver cursando a graduação, poderá encontrar a seguinte proposta, a saber: “O curso de Fisioterapia da UNIFAI é enriquecedor. A estrutura que o curso apresenta é o grande diferencial, como os laboratórios e a FISIOCLÍNICA, juntamente com o corpo docente e equipe qualificada que transmite todo o conhecimento com afinco, capacitando os alunos da melhor maneira possível para o mercado de trabalho. Sou grata por todo o conhecimento que adquiri durante a graduação e hoje compor essa equipe é a realização de um sonho.”; palavras de apoio e incentivo da Profa. Dâmaris Suelen Vitorino De Souza, Fisioterapeuta, ex-aluna da UniFAI, orientadora de estágio na Fisioclínica e Professora dos Cursos de Fisioterapia e Estética da instituição.

Muito além da Fisioterapia

Cada curso possui as suas especificidades sobre a proposta pedagógica, porém, no caso em especial da graduação em Fisioterapia, a (o) aluna (o) que faz tal escolha poderá entrar em um universo que está muito além do esperado em termos de estudos e do estágio na Fisioclínica da UniFAI.

Desta forma, Profa. Maristela Bordinhon, Docente do Curso de Fisioterapia ressalta que “A formação do fisioterapeuta atualmente tem como propósito ampliar o campo de prática da profissão e disponibilizar a sociedade novos saberes capazes de contribuir para a promoção da saúde e qualidade de vida. O modelo do curso de fisioterapia na UNIFAI preconiza, não só atender as demandas do mercado de trabalho, mas, sobretudo, oferecer ao aluno, oportunidade de vivenciar a prática da profissão por meio de estágios e aumentar seus conhecimentos nas diversas áreas de atuação da fisioterapia.”

Você pode e dever fazer a diferença neste cenário que envolve não apenas “estar” e entrar para “ser” um (a) Fisioterapeuta diplomado (a) pela UniFAI e com formação profissional por meio de uma perspectiva humanizadora.

Palavras e experiência

Se você está em dúvida quanto a sua escolha, solicito que entre neste cenário por meio das palavras de Maria Cristina Moreira, a saber: “sou Fisioterapeuta Intensivista da Santa Casa de Adamantina e também desenvolvo um trabalho na saúde integral dos pacientes da região, que vêm à Clínica Espaço Isa, em Lucélia-SP. Posso dizer que cursar Fisioterapia na UNIFAI foi a guinada que a minha vida precisava para me destacar no mercado de trabalho! Além dos valores transmitidos quanto à relação terapeuta-pacientes, destaco como ponto positivo a visão da grandeza que é o trabalho multiprofissional, a diversidade de área de atuação que o Fisioterapeuta pode atuar, bem como o zelo do atendimento respeitando cada ser humano como sendo o amor de alguém. Trago comigo a gratidão por cada professor e disciplina, que me tornaram um ser humana melhor para mim mesma e, assim, podendo ser diferença na vida de tantas pessoas, desde as que precisam de tratamento, manutenção até a prevenção! Foi uma honra fazer parte da UNIFAI! Eu recomendo!”

Todas as escolhas são de acordo com o que se espera quanto ao Curso, todavia, sempre é importante saber por meio de quem esteve na graduação e atualmente desenvolve atividades profissionais, portanto, neste contexto, Nádia Cristina Cardoni, ex-aluna e Fisioterapeuta afirma: “Escolher o curso de fisioterapia da UNIFAI foi um grande diferencial na minha carreira profissional, pois toda a estrutura física proporcionada pela faculdade, grade curricular, profissionalismo e competência dos docentes fizeram com que eu me tornasse uma profissional mais bem preparada como uma visão crítica-reflexiva e humanística para atuar em todos os níveis de atenção à saúde.”

Portanto, faça você também a sua escolha de acordo com a sua convicção em nome da Ética social e do compromisso com a saúde em tempo de Pandemia, venha para o Curso de Fisioterapia da UniFAI para uma aproximação diferenciada no Mercado.

Informações: www.unifai.com.br/vestibular