Farmácia na UniFAI: Compromisso e responsabilidade social!

Sérgio Barbosa / UniFAI

Todos os olhares estão voltados para o mesmo lugar em tempo de Pandemia, ou seja, que o mundo possa receber todas as doses de vacinas necessárias para que o controle frente ao “coronavírus” possa ser efetivado de acordo com as ações patrocinadas pela área da saúde.

A dedicação e responsabilidade dos (as) profissionais que atuam nestas frentes por meio da Prevenção e controle das diversas “doenças” que existem desde o início da civilização, porém, faz alguns séculos que os (as) cientistas assumiram o compromisso visando o bem estar integral do ser humano quanto aos aspectos mental e físico.

Curso de Farmácia

Neste contexto diversificado para todas as áreas que atuam no mercado, deve-se destacar que o curso de Farmácia possui propostas diferenciadas e ampliadas pelas diversas conexões com as descobertas de medicamentos envolvendo pesquisas científicas.

Desta forma, a Profa. Ma. Maria Lúcia Tiveron Rodrigues, docente do curso de Farmácia afirma: “Falar sobre o curso de Farmácia é fácil porque a inovação, comprometimento é a marca registrada do curso. São 18 anos de dedicação, responsabilidade e amor pela docência. Ser professor vai além de transmitir conhecimento, é mostrar uma caminhada nova e repleta de descobertas. A esse amor é somado minha devoção à farmácia. Durante anos fui a responsável técnica pela farmácia hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina como também atuei em Farmácia Comercial. Isso é encantador na profissão farmacêutica, o amplo leque de opções.”

A responsabilidade do (a) Farmacêutico (a) está muito além de simplesmente ser um (a) profissional da área da saúde, neste contexto, a profa. Ma. Fernanda Blini Marengo Malheiros destaca, a saber: “O Farmacêutico é responsável por fornecer informações que promovam o uso correto de medicamentos e os benefícios na qualidade de vida do paciente melhorando os efeitos terapêuticos e minimizando os efeitos adversos, sendo essencial e indispensável o papel do Farmacêutico na sociedade. O curso de Farmácia da Unifai possui excelentes infraestruturas laboratoriais e profissionais farmacêuticos capacitados e especializados na promoção, proteção e recuperação da saúde.”

Diplomados pela UniFAI

As declarações daqueles que estiveram cursando Farmácia na instituição e no momento estão desenvolvendo atividades no Mercado, tornam-se referências para aqueles (as) que estão na fase da escolha deste ou daquele Curso, também, para todos (as) os discentes que estão na graduação de Farmácia e preocupados (as) com o depois da formatura.

Neste contexto, o Farmacêutico comercial Leonardo Alves Sobrinho ressalta que “A Unifai teve grande importância na minha formação acadêmica, contribuiu de forma efetiva desde sua estrutura, qualidade de ensino e professores altamente capacitados. Realizei minha graduação em Farmácia Generalista e desde então este curso me abriu as portas para o mercado de trabalho. Tenho satisfação em dizer que fui aluno da Unifai.”

Nesta mesma proposta quanto à formação acadêmica realizada na instituição, pode-se destacar a declaração de Leonardo Rogério Fernandes Maia, Farmacêutico comercial, a saber: “sou graduado em Farmácia pelo Centro Universitário de Adamantina (UNIFAI). Trabalho na área de farmácia há 9 anos e escolhi a Unifai, pois sempre fui apaixonado por esse lugar incrível desde a primeira vez que conheci a faculdade, ainda criança, junto ao meu pai, que também se graduou por aqui.”

Neste cenário familiar para Leonardo, o mesmo registra que “Tive a honra de ter alguns dos mesmos mestres que ele, e claro, outros também, e digo a vocês, não tenham dúvida de que está no lugar e na profissão certa, um Centro Universitário que abre portas, uma qualidade de ensino e de mestres excepcionais, um curso de amplo campo para o mercado de trabalho e em diferentes áreas de atuação para crescer profissionalmente.”

Uma paixão que está no sangue deste profissional que valoriza a formação acadêmica na perspectiva do mercado no qual está inserido e realizando profissionalmente a escolha, para finalizar: “Sempre fui apaixonado pelo ramo de farmácia/drogaria e hoje atualmente faço parte do time de farmacêuticos da Raia Drogasil. Sou eternamente grato a tudo que vivi nestes 5 anos de graduação e de todo aprendizado, e hoje posso dizer, orgulho de ser UniFai!”

A dúvida está resolvida

Então, faça você a sua escolha neste momento e venha para o curso de Farmácia da UniFAI para que o seu sonho possa ser realizado, tal qual dos dois Leonardos…

