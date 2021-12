Governo Doria tem reprovação de 38% e aprovação de 24%

A gestão do governador João Doria (PSDB) tem reprovação de 38% no estado de São Paulo e aprovação de 24%, segundo pesquisa Datafolha publicada na noite deste sábado (18) pelo jornal “Folha de S.Paulo”. Outros 37% consideram a gestão “regular”. Os índices apurados indicam estabilidade.

Veja os resultados abaixo (resposta estimulada e única):

Ruim/péssimo: 38% (mesmos 38% na pesquisa realizada em setembro)

Regular: 37% (38% na pesquisa de setembro)

Ótimo/bom: 24% (24% na pesquisa de setembro)

Não sabem: 2% (1% na pesquisa de setembro)

O Datafolha ouviu presencialmente 2.034 pessoas em todo o estado, entre os dias 13 e 16 de dezembro. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos para mais ou menos.

Doria é mais bem avaliado pelos entrevistados que preferem o PSDB (45%); donas de casa (32%); eleitores que têm apenas o ensino fundamental (30%); entre os que ganham mais de dez salários mínimos (28%); moradores da capital (22%); e entre quem tem de 25 a 34 anos (19%).

Doria é reprovado pelos empresários (54%); por quem tem entre 35 e 44 anos (48%); por quem tem mais de 60 anos (33%); e entre estagiários ou aprendizes (11%).

Em novembro, o governador de São Paulo venceu a prévia interna no PSDB e será o candidato do partido a presidente em 2022. Ele deve se desligar do cargo em abril, como prevê a lei eleitoral.

O vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) assumirá a vaga de Doria e deve concorrer ao cargo de governador.