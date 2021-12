Em premiação do Programa Município VerdeAzul, adamantinense ganha prêmio de Ambientalista Regional

Em São José do Rio Preto, o Programa Município VerdeAzul realizou uma cerimônia com o objetivo de premiar a equipe articulada, interlocutor articulado, e ambientalista regional. A premiação foi dividida por bacia hidrográfica.

Adamantina pertence a bacia hidrográfica Aguapeí/Peixe e dela foi premiado como Ambientalista Regional, o adamantinense e pesquisador científico da APTA Regional Denilson Burkert. A escolha de Burkert se deu por meio do voto dos interlocutores integrantes da Bacia Aguapeí/Peixe.

O Prêmio Ambientalista Regional é uma premiação entregue a uma pessoa que se dedica à preservação e conservação do meio ambiente, sendo parceiro das secretarias de meio ambiente na implementação da Agenda Ambiental. O prêmio vem com intuito de reconhecer e valorizar a pessoa que mais colaborou com o município ou região.

O evento contou com a presença do secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo Marcos Penido, o secretário municipal de Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) Thiago Ribeiro Benetão e a interlocutora do programa em Adamantina, Nadine Carolina Bento Silva.

Histórico de Denilson Burkert

Graduado em Oceanologia pela Universidade Federal do Rio Grande (2000). Mestre em Ciência Animal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (2002) e doutorado em Ciência Animal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (2007).

Atualmente, é pesquisador científico da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios – APTA, desenvolvendo suas atividades no Polo Regional Alta Paulista. Tem experiência na área de piscicultura realizando pesquisas sobre a influência de fatores ambientais no desenvolvimento de peixes, aspectos da reprodução de peixes, criação de peixes em tanques-rede e o aproveitamento de partes comestíveis de peixes.

Vem também colaborando na realização de pesquisas voltadas ao uso dos recursos hídricos na região da Alta Paulista, fez parte do conselho municipal de meio ambiente de Adamantina, foi representante da APTA Regional no comitê das bacias hidrográficas dos rios Aguapeí e Peixe e atualmente participa do Grupo de Pesquisa em Gestão e Educação Ambiental sediado na Unesp de Tupã.

Sugestão de Legenda – Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo Marcos Penido, o secretário municipal de Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) Thiago Ribeiro Benetão e a interlocutora do programa em Adamantina, Nadine Carolina Bento Silva com Denilson Burkert.