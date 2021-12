UniFAI e Vunesp aplicam neste domingo, 19, Vestibular de Medicina 2022

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) e a Fundação Vunesp aplicam neste domingo, 19, o Vestibular de Medicina 2022.

Com 4h30 de duração, as provas irão ocorrer a partir das 13 horas, no Câmpus II da UniFAI, localizado na avenida Franciso Bellusci, 1.000.

A prova de Conhecimentos Gerais equivale a 60 pontos e a Redação tem nota máxima de 20 pontos, totalizando em 80 a pontuação da prova.

No local, a pessoa candidata ao Vestibular deverá estar munida de documento oficial de identidade original e com foto atualizada, lápis preto, borracha, caneta esferográfica transparente com tinta preta e máscara de proteção facial, com cobertura total de nariz e boca.

O horário de chegada será organizado em grupos com intervalo de 30 minutos a fim de evitar aglomerações na entrada. São destinadas 50 vagas para o período integral do curso com início no 1º semestre letivo de 2022.

Os resultados, em primeira chamada, serão divulgados em 19 de janeiro de 2022 nos sites da Vunesp (www.vunesp.com.br) e da UniFAI (www.unifai.com.br).

Para mais informações, como a declaração de deficiência ou mobilidade reduzida, acesse o edital, disponível no Portal da UniFAI.