Terminal Rodoviário deve ser fechado com grades, segundo pedido feito por vereadores

Com base no texto da Indicação nº 841, apresentada na noite de segunda-feira (6) durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, o Terminal Rodoviário deve ser fechado com grades à noite.

O pedido tem como autores os vereadores Ricardo Cangirão, Aguinaldo Galvão, Cid Santos – os três do DEM – e Noriko Saito (PV).

Apesar de parecer estranho, no documento os autores explicam que a proteção seria instalada e utilizada somente depois do fim do expediente noturno, ou seja, quando não houver mais horário de chegada e saída de ônibus no local.

“Nossa intenção com esse pedido, que atende reclames dos moradores próximos, é preservar as dependências do Terminal Rodoviário e consequentemente guardar o patrimônio público, bem como de terceiros. Além disso evitaria a permanência no local de desconhecidos ou andarilhos fora dos horários que há as linhas de ônibus”, justificaram os vereadores.

A Indicação foi enviada pela Presidência do Poder Legislativo ao Poder Executivo para análise, uma vez que o assunto já teria sido adiantado ao prefeito Márcio Cardim (DEM).