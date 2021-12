Queiroga diz que não há como crianças serem vacinadas contra covid em 2021

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse hoje que não há doses da vacina contra covid-19 para vacinar crianças ainda neste ano, e que é necessário fazer outra avaliação sobre o tema junto da sociedade.

“Quantos dias faltam em 2021? Vocês acham que tem? Quanto tempo a Anvisa demorou para dar um posicionamento acerca dessas doses?”, disse Queiroga a jornalistas. “É preciso ser feita uma análise. A avaliação da Anvisa é uma avaliação, a avaliação feita pela câmara técnica do ministério é outra avaliação. O ministério vai discutir amplamente esse assunto com a sociedade”.

Mais cedo, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou a vacina da Pfizer para crianças entre 5 e 11 anos. Até então, o imunizante só podia ser aplicado em maiores de 12 anos.

Bolsonaro pede nomes da Anvisa que liberaram vacina para crianças

Durante transmissão ao vivo nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ter pedido o nome dos integrantes da Anvisa responsáveis pela aprovação da vacina para crianças.

“Eu pedi extraoficialmente o nome das pessoas que aprovaram a vacina para 5 a 11 anos. Nós queremos divulgar o nome dessas pessoas”, afirmou. “A responsabilidade é de cada um. Mas agora mexe com as crianças, então quem é responsável por olhar as crianças é você, pai.”

A decisão da Anvisa foi anunciada em uma reunião pública da diretoria do órgão. Também foram ouvidos especialistas da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Sociedade Brasileira de Imunologia (SBI) e Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).