Presépio vivo será apresentado no entorno da Matriz Santo Antônio na próxima segunda-feira

Após a divulgação da apresentação do presépio vivo, que será na noite da próxima segunda-feira (20) em Adamantina – com realização da Associação Comercial e Empresarial (ACE), rede de voluntários colaboradores e parceiros – os organizadores acolheram sugestões e decidiram por realizar a atividade em um novo local.

O que será realizado na Praça Élio Micheloni, vai acontecer agora na praça do entorno da Igreja Matriz de Santo Antônio. O horário continua o mesmo: 20h30. A iniciativa, voltada aos aspectos centrais do Natal, deve marcar o fim de ano em Adamantina.

A mudança do local também permite descentralizar as atividades que estão concentradas na Praça Élio Micheloni, ampliando a inserção da iniciativa da ACE junto ao perímetro comercial central.

Preparativos

Para a atividade, os atores do presépio vivo têm ensaiado nas últimas semanas. A execução do projeto mobiliza uma ampla rede de voluntários, colaboradores e parceiros, que se identificaram com o projeto e atuam para colocá-lo em prática. O roteiro e os elementos que serão usados na encenação devem chamar a atenção do público.

A apresentação do presépio vivo está inserida na programação oficial de eventos para dezembro, divulgada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Adamantina, que é parceira e apoiadora da iniciativa. As comunidades religiosas locais e o Centro de Equoterapia “Passos que Curam” também são apoiadores e estão envolvidos na apresentação teatral especial.

Com a iniciativa, a ACE espera sensibilizar o público para a data, sobretudo em meio ao contexto da pandemia – marcada por perdas e superações – como também no ambiente festivo, de reflexões e celebrações do Natal.

A ACE orienta que o público compareça seguindo as orientações do protocolo sanitário para a Covid-19, entre os quais, o uso de máscaras de proteção facial.

Barraca Premiada também têm novo local

O grande presente para os consumidores preparado pela ACE em parceria com os empresários é o oferecimento de diversos vales-compras, cujos valores irão de R$ 50 a R$ 500, todos doados pelos colaboradores.

Para concorrer aos prêmios, bastará que o consumidor faça uma compra a partir de R$ 50 nas lojas participantes identificadas com adesivo da ACEAÇÃO e, de posse do cupom fiscal, se dirija à Barraca Premiada que estará montada no Auto Posto Rio Branco, nos dias 20 e 23 de dezembro.

Comércio no fim de ano

O funcionamento do comércio em período noturno, de segunda a sexta, teve início nesta semana e vai até o dia 23, das 9h às 22h. Neste sábado (18) o comércio de Adamantina tem funcionamento das 9h às 16h.

Às vésperas de Natal e Ano Novo caem na sexta-feira. Na véspera do Natal – 24 – o comércio vai funcionar das 9h às 16h. Já os supermercados podem funcionar até às 18h. Na véspera do Ano Novo – 31 – o funcionamento do comércio será das 9h às 13h. Os supermercados até às 18h.