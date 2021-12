Lula tem 48% e venceria eleições no 1º turno, diz Datafolha

A pouco mais de nove meses das eleições de 2022, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se mantém à frente na disputa pela Presidência, com 48% das intenções de voto, informou a pesquisa Datafolha, divulgada pelo jornal “Folha de S. Paulo”, nesta quinta-feira (16).

De acordo com o estudo, o petista pode ter votos suficientes para garantir a vitória já no primeiro turno, levando em consideração a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou menos.

O atual titular do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro (PL), aparece na segunda posição, com 22% das intenções de voto.

Já a disputa da chamada terceira via está embolada. O ex-ministro da Justiça Sergio Moro (Podemos) é quem tem numericamente o melhor desempenho, com 9% das intenções de voto.