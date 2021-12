Graduada e coordenadora do curso de Educação Física publicam artigo na Revista “Adapta”!

Sérgio Barbosa / UniFAI

Todas as áreas relacionadas com as atividades profissionais que estão no mercado estão conectadas por meio da pluralidade das exigências e necessidades específicas de atuação do (a) profissional.

Entretanto, existem outros olhares que estão sempre buscando um diferencial em benefício da comunidade, neste caso, tais escolhas estão na ótica de uma escolha individual e compromissada com o social por meio da educação.

Artigo na Revista “Adapta”

Também, neste caso em “especial”, deve-se registrar a participação da Educadora Física, Bruna Cristina da Silva, diplomada pela UniFAI e da coordenadora e docente do curso de Educação Física da UniFAI, profa. Dra. Gabriela Gallucci Toloi como autoras de um Artigo publicado na “Adapta”, Revista Profissional da SoBAMA- Associação Brasileira de Atividade Motora Adaptada, v.13.N.1 (2.021).

O trabalho publicado nesta edição tem como título: “Projeto de Extensão/UNIFAI: Transpondo barreiras por meio de obstáculos”, desta forma, as pesquisadoras buscaram nesta pesquisa envolver as atividades da Extensão realizada na instituição como pesquisa focada nas atividades relacionadas com os desafios dos obstáculos.

A publicação com seis artigos publicados está disponibilizada para consulta e PDF no link:

https://revista.fct.unesp.br/index.php/adapta/issue/view/481/showToc

Pesquisa e participação

A relevância da pesquisa realizada pelas pesquisadoras foi de encontro aos objetivos da publicação editorial, portanto, torna-se necessário o registro da Bruna Silva, a saber: “Em 2019, quando estava concluindo minha graduação em Educação Física, tive a oportunidade de vivenciar os projetos de extensão desenvolvidos no Campus III da UNIFAI, coordenados pela Professora Dra. Gabriela Toloi.”

Utilizando as possiblidades patrocinadas pelas atividades em nível de extensão, deve-se considerar que Bruna manteve sempre o objetivo e destaca: “Desde o início do curso me apaixonei pela matéria de Educação Física Adaptada, me encantava o fato de poder fazer algo para que aquela pessoa com limitações pudesse sim ter sua independência de alguma forma.”, também, acrescenta o compromisso acadêmico ao considerar uma oportunidade, ou seja, “Quando chegaram os estágios do bacharelado, pude vivenciar diversos tipos de deficiência, que me permitiram colocar em prática tudo, ou quase tudo, que aprendi na teoria durante os anos de curso e que jamais vou me esquecer dessa experiência única.”

Ir além do esperado…

Todas as atividades são monitoradas pelos (as) docentes responsáveis pelas diversas disciplinas pedagógicas ministradas no Curso de Educação Física, todavia, sempre existe aquela (e) acadêmica (o) que demonstra estar além das possibilidades, assim, Bruna faz questão de afirmar que, “a profa. Gabriela sempre acreditou muito em mim. Sabe quando o professor vê que você consegue ir além e te faz explorar isso?”

Por meio desta contextualização crítica, frente aos desafios quanto ao compromisso acadêmico, Bruna registra que: “Então, assim foi a Gabriela comigo, logo no Trabalho de Conclusão de Curso da Licenciatura, ela me incentivou a inscrevê-lo em um congresso científico de Educação Física Adaptada de nível internacional (SoBAMA), que aconteceu na Unicamp, em Campinas. Nossa trajetória de congressos continuou, em 2019, inscrevemos outro artigo no mesmo congresso que aconteceu em Maceió e também um vídeo, sobre o projeto de extensão, que entre tantos foi premiado em terceiro lugar.”

Projeto de extensão e estágio

De um jeito ou de outro, todos os cursos realizam atividades de extensão de acordo com os respectivos projetos pedagógicos, todavia, existem graduações que estão empenhadas na realização de projetos por etapas e de acordo com o Planejamento estratégico da graduação.

Assim, deve-se considerar muitos Projetos apresentados e aprovados como TCC´s, ainda, destacando todos os Cursos oferecidos pela UniFAI em nível de graduação, pois, na colocação precisa da Bruna enquanto graduanda de Educação Física levantou a questão: “Em 2020, a revista Adapta (em minha opinião, a melhor quando se fala em Educação Física Adaptada), abriu inscrição para a submissão de novos artigos para serem publicados, e foi aí que tivemos a ideia de falar mais sobre os Projetos desenvolvidos na Unifai. O que nós, estagiários, vivenciamos e aprendemos durante esses projetos, não pode ficar guardado, tem que ser mostrado, explorado, divulgado, além do mais, o que esses projetos entregam para os participantes é muito mais do que somente Atividade Física de qualidade, é o incentivo, é ultrapassar barreiras, é mostrar a eficiência que cada um tem, e participar disso tudo, é sensacional.”

Referencial acadêmico

Este Projeto de extensão e estágio está sendo realizado faz 10 anos no curso de Educação Física, bem como, busca a promoção e execução das atividades com a participação de pessoas com deficiências físicas.

Portanto, torna-se fundamental para a proposta comunitária em nível de Extensão e na promoção da UNIFAI como instituição preocupada com o atendimento específico na área da saúde em tempo de Pandemia.

A profa. Gabriela Toloi, coordenadora do curso de Educação Física, afirma: “Para nossos alunos, o aprendizado sobressai das barreiras educacionais, onde o identificar as potencialidades de cada um tão falado junto à disciplina de educação física adaptada, sai do papel e se mostra presente e real!”

Com relação ao Artigo escrito e publicado em parceria com Bruna Cristina Silva, faz questão de registrar que “Busquei a aluna certa, uma parceira de profissão dedicada, competente e envolvida, que, junto comigo abraçou a tarefa de tentar relatar alguns dos ricos momentos que passamos juntas participantes”, afirma a profa. Dra. Gabriela Toloi, também, destaca neste contexto que “Por meio desse projeto, unimos ensino, pesquisa e lições que nossos alunos do curso de bacharelado carregam para a vida!”