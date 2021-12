Farmácia na UniFAI: Qualificação acadêmica em diversas áreas!

Sérgio Barbosa / UniFAI

Em tempo de Pandemia com o “Corona vírus”, ainda, em meio a tantas outras epidemias que estão nos quatro cantos do Planeta Terra, ainda, agora, o vírus da “gripe” que está de volta para muitos desencontros com a saúde do (a) brasileiro (a).

Desta forma, torna-se necessário que o (a) profissional (a) que desenvolve atividades na área da saúde possa estar constantemente em conexão com o inusitado, isso sem registrar que o “perigo” é mais do que uma constante neste caminho em busca da recuperação do (a) paciente.

Novos fármacos e vacinas

Porém, como sempre, existem diversos cursos de graduação que possibilitam uma aproximação que está além da visão comunitária, ou seja, deve-se considerar a formação acadêmica focada no compromisso social frente às necessidades mercadológicas.

Neste paradigma que continua mais atual do que nunca em todas as áreas, a profa. Dra. Dalva Pazzini Grion, docente do curso de Farmácia da UniFAI afirma: ”vejo a importância cada vez maior do papel do farmacêutico na sociedade. O envelhecimento populacional (idosos tendem a desenvolver doenças crônicas que necessitam de tratamentos contínuos e de atenção farmacêutica) e o surgimento de novas doenças em que há necessidade urgente de pesquisas para o desenvolvimento de novos fármacos e vacinas, faz com que o curso de Farmácia esteja entre as tendências de mercado de trabalho futuro.”

Qualificação acadêmica e mercado

Durante o período de formação na graduação em Farmácia, o (a) universitário (a) desenvolve diversas possibilidades por meio das aulas teóricas, todavia, focando sempre as alternativas mediadas pelas práticas de laboratório com a supervisão dos (as) docentes responsáveis pelos experimentos.

Não se pode deixar de lado que o Mercado de atuação do futuro (a) Farmacêutico (a) exige qualificação de acordo com as necessidades que envolvem o (a) profissional.

De acordo com a profa. Dalva, “Existe uma grande demanda de profissionais capacitados tanto em farmácia clínica quanto na área industrial e avanços tecnológicos.”

Nesta proposta, continua afirmando que, “Durante o curso de Farmácia da Unifai, nossos alunos são qualificados para as diversas áreas de atuação tendo suas habilidades desenvolvidas em razão do competente corpo docente (mestres e doutores), da estrutura acadêmica da Instituição, dos estágios supervisionados (por Farmacêuticos com longa experiência profissional) e dos projetos de extensão à comunidade.”

