Comerciante e ex-vereador é morto a facadas

Segundo informou a Polícia Civil, dias atrás o suspeito entrou no estabelecimento com a intenção de cometer furtos, mas foi flagrado pela vítima.

Nessa madrugada, o suspeito voltou ao local, “aparentemente com a ideia também de se vingar e matou a vítima com golpes de faca”, de acordo com a polícia.

O indivíduo também levou dinheiro, cujo valor não foi divulgado.

Diante da dinâmica, por ora, a Polícia Civil considera que foi um latrocínio, um roubo que teve morte.