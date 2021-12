Bolsonaro segue com reprovação de seu governo em 53%

A reprovação do governo Jair Bolsonaro segue alta, com 53% de rejeição, segundo levantamento do Instituto Datafolha divulgado nesta sexta-feira, 17. O percentual é o mesmo da pesquisa anterior, realizada em setembro, e é considerado o pior índice de avaliação desde que Bolsonaro assumiu a presidência em 2019.

Ainda de acordo com o levantamento, apenas 22% da população consideram o governo como ótimo ou bom.