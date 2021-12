ARTIGO: Muito além desta Província do faz de conta…

“A nova fonte de poder não é o dinheiro nas mãos de poucos, mas informação nas mãos de muitos.” (John Naisbitt)

Ao RAFAEL P., dedico!

Sérgio Barbosa (*)

Faz algumas semanas que o PODER EXECUTIVO desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA está veiculando informações sobre a possibilidade de mais uma SECRETARIA, ou seja, com a proposta focada no DESENVOLVIMENTO ECONÕMICO…

Porém, tudo INDICA que tal PROPOSTA vai ser APROVADA pela MAIORIA dos EDIS, porém, faz-se necessário que os LEGISLADORES PROVINCIANOS façam a denominada LIÇÃO DE CASA, tendo em vista que o atual CENÁRIO DE PANDEMIA exige RACIONALIZAÇÃO DE CUSTOS para INVESTIMENTOS específicos, entre os quais, na área da SAÚDE…

Entretanto, pra variar, nada do que está neste ou naquele PROJETO visando o BEM ESTAR da comunidade acaba proporcionando retorno de acordo com o INVESTIMENTO PÚBLICO, ainda mais em BURROCRACIA em tempo de PANDEMIA…

O que se pode esperar daqui pra frente neste CONTEXTO um tanto quanto complicado para todos os lados de um mesmo lado em nível de PODER, assim, cada qual deve saber onde buscar o seu LUGAR AO SOL e vamos que vamos em meio aos DESENCONTROS deste DESGOVERNO BOZZONARO com seus COISOS com COISAS…

Assim, BO.DO.QUIO PROVINCIANO continua tentando dar a volta por aqui, se bem que pode ser daquele outro jeito, afinal de contas (sic) tudo está atrelado aos anos passados do outro lado deste mesmo PODER…

Os/as PROVNCIANOS/AS deveriam se MANIFESTAR nas famigeradas REDES SOCIAIS para outros DESENCONTROS frente aos DESMANDOS do EXECUTOR e outros/as, haja vista que a PANDEMIA continua firme neste e no próximo ano, independente de VACINAS para estes ou aqueles VÍRUS…

Se bem que nestes OCASOS de um TALVEZ e PONTO QUASE FINAL, nada do que era pode ser neste momento, tal qual como cantou o poeta do outro tempo do tempo, mesmo assim, a CRÍTICA deve estar em todas as áreas de atuação ou MANIPULAÇÃO do PODER em busca do PODER…

A NEUTRALIDADE neste contexto provinciano vale para quem continua seguindo o BERRANTE de sempre, todavia, a ESCOLHA deve ser de acordo com o COMPROMISSO frente às necessidades da COMUNIDADE PROVINCIANA neste TEMPO NOVO TEMPO que se chama hoje…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

_______________________________

(*) JORNALISTA DIPLOMADO E PROFESSOR UNIVERSITÁRIO.

E-MAIL: [email protected]