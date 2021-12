Secretaria Municipal de Educação encerra ano letivo com uma “festa das frutas”

O ano letivo será encerrado nas escolas municipais hoje (16), mas para celebrar o fim das atividades em 2021 e mais o Natal, os alunos das EMEIS do ciclo I (creches) participaram de uma “festa das frutas”.

Desde o ano passado, a Secretaria de Educação, por meio do departamento responsável pela alimentação escolar, está seguindo uma nova resolução que determina que não devem ser encaminhados para as escolas produtos com açúcar para crianças até três anos de idade.

De acordo com a nutricionista do município, Aline Bassoli dos Santos, as frutas já fazem parte do cardápio das crianças, mas a ação foi realizada com uma variedade maior, pois os alunos tem boa aceitação.

“Além disso, essa é uma maneira eficaz de incentivar as crianças a comerem frutas, pois elas tem bom valor nutricional, por conter vitaminas e minerais. Sem contar que como são coloridas, elas despertam a curiosidade dos pequenos”, explica.

Os “espetinhos” foram dados como sobremesa e compostos por kiwi, abacaxi, maçã, uva, melancia, banana e morango e completado com um bolo de banana sem açúcar. O cardápio teve ainda lasanha, frango assado e salada.

As escolas municipais encerram o atendimento aos alunos no dia 16 de dezembro de 2021 e retomam, em 31 janeiro de 2022. As férias coletivas acontecerão de 20 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro de 2022.