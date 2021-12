Secretaria de Saúde aplica dose adicional em munícipes que tenham recebido a vacina da Janssen

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina contra a COVID-19 da fabricante Janssen já podem receber dose adicional do mesmo imunizante com intervalo a partir de dois meses. A pasta recebeu doses do imunizante e está efetuando a aplicação da dose de reforço.

Horário de Funcionamento do CIS

A aplicação da dose de reforço acontece no Centro Integrado de Saúde (CIS). Segunda, terça, quinta e sexta, a imunização será realizada das 7h30 às 17h. Quarta-feira, a imunização acontece das 11h às 19h.

Demais imunizantes

Desde o início do mês de dezembro, o Governo do Estado de São Paulo reduziu de 5 para 4 meses o intervalo para o recebimento da dose adicional da vacina contra a COVID-19 no estado para os maiores de 18 anos.

A medida foi tomada seguindo recomendação do Comitê Científico do Coronavírus do Estado de São Paulo e vale para quem tomou duas doses dos imunizantes do Butantan/CoronaVac, da Fiocruz/AstraZeneca/Oxford e da Pfizer/BioNTech.