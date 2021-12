Núcleo de Prática Jurídica- NPJ: Contextualização do saber!

Sérgio Barbosa / UniFAI – Colaboração: prof. Me. José Eduardo Lourencini

De acordo com os respectivos Projetos Pedagógicos, todos os cursos de graduação da Instituição oferecem atividades em nível de laboratório visando a formação acadêmica dos discentes.

Tais atividades são necessárias para que o futuro profissional, independente da área de atuação, possa entrar no Mercado de acordo com as novas exigências em nível de visão plural frente às transformações mediadas pelo desenvolvimento tecnológico.

Entretanto, não se pode deixar de lado que a formação Humanística deve fazer parte deste contexto acadêmico por meio das ações afins aos objetivos deste ou daquele curso de graduação.

Direito e NPJ

Tendo em vista a proposta acadêmica do Curso de Direito da UniFAI, torna-se fundamental inserir o contexto no qual o Núcleo de Prática Jurídica-NPJ marca presença para uma sintonia entre a “teoria e a prática” com os (as) discentes do 8º termo.

Tais atividades fazem parte desta contextualização jurídica, assim, “O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) desenvolve atividades com os alunos a partir do sétimo termo do curso de Direito e tem como principal objetivo consolidar e contextualizar os saberes trabalhados nas disciplinas teóricas durante os primeiros anos da faculdade de Direito.”, conforme explicação do prof. Me. José Eduardo Lourencini.

Além da presença nestas ações específicas focadas na área do Direito, o prof. Lourencini destaca: “Para tanto, os alunos são confrontados com problemas práticos, que simulam casos reais que farão parte de sua futura atuação profissional enquanto advogados (as) juízes (as) promotores (as) de justiça, defensores (as) públicos (as), etc, exigindo dos (as) mesmos (as) um conhecimento amplo sobre os mais diversos ramos do Direito, tanto no âmbito material quanto processual.”

Participação dos (as) discentes

O envolvimento dos (as) acadêmicos (as) está de acordo com as atividades que ocorrem no NPJ com orientação dos (as) docentes responsáveis pelas disciplinas específicas do curso de Direito.

Portanto, trata-se de um trabalho que deve ser desenvolvido com a participação de todos (as) para que os resultados possam estar de acordo com a proposta do NPJ em beneficio da formação acadêmica dos (as) discentes.

Nesta perspectiva, o prof. José Eduardo afirma que: “os discentes também são responsáveis pela condução de processos simulados, atuando em todas as suas etapas, desde a petição inicial, até a prolação de sentença. Nesse momento, ganham destaque as audiências simuladas, em que os (as) estudantes são estimulados ao desenvolvimento de sua capacidade de comunicação, oral e escrita.”

Pandemia e ambiente virtual

Em tempo de Pandemia, deve-se destacar a importância da utilização da tecnologia digital em todas as etapas envolvendo o ensino focado na aprendizagem por meio das aulas via EAD nos anos de 2.020 e 2.021.

Também, deve-se registrar que tais práticas continuam ocorrendo com a promoção e realização de audiências simuladas via videoconferências, ainda, com as mesmas propostas desenvolvidas e executadas pelo Poder judiciário em nível de Brasil.

Finalizando, para o coordenador do Curso de Direito, prof. Me. Igor Terraz Pinto, “a proposta do NPJ atende aos objetivos pedagógicos do Curso de Direito em benefício da formação acadêmica dos (as) Acadêmicos (as) e com a chancela institucional da UniFAI.”