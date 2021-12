Não funcionamento do Castramóvel é alvo de questionamentos na Câmara

Em sessão ordinária da Câmara Municipal, ocorrida na noite de segunda-feira (6), o não início do funcionamento do Castramóvel foi alvo de questionamentos pelos vereadores adamantinenses.

O equipamento foi adquirido e anunciado pela Prefeitura em dezembro de 2020, para realizar a castração de cães e gatos (macho e fêmea), o que resultaria na redução da população de animais abandonados na cidade.

No encontro legislativo, os vereadores Alcio Ikeda Júnior (PODE), Paulo Cervelheira e Noriko Saito, ambos do PV, apresnetaram dois requerimentos (nº 302 e nº 303) que pedem explicações a respeito do assunto. “Solicitam informações sobre a reunião entre vereadores, UNIFAI, Prefeitura e membros da ONG Apelos e Patas sobre a operacionalização do Castramóvel. Solicitam informações junto à Reitoria da UNIFAI, sobre a operacionalização do Castramóvel”, cobram os edis.

Segundo publicado pelo Portal Siga Mais, a aquisição do equipamento se deu por meio de recursos federais destinados ao município pelo deputado federal Ricardo Izar no valor de R$ 120 mil com contrapartida municipal de R$ 9 mil, totalizando no montante de R$ 129 mil.

Os requerimentos foram aprovados no plenário da Câmara e endereçado à Prefeitura para que forneça as informações solicitadas.