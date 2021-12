Graduado em História pela UniFAI é aprovado no Mestrado da UNESP.

Sérgio Barbosa / UniFAI

Entre os cursos que fazem parte da história da instituição, encontra-se a Licenciatura em História, portanto, juntamente com outros que fizeram parte da FAFIA e depois, FAI, porém, agora, UniFAI, estão desenvolvendo atividades acadêmica e pedagógicas visando a formação dos (as) discentes faz anos.

Neste contexto histórico, deve-se destacar o curso em pauta, todavia, não se pode deixar de mencionar, também, o curso de Geografia, porém, a proposta acadêmica proporcionada pelo curso de História sempre esteve na vanguarda na área das Licenciaturas oferecidas pela instituição.

Graduação e UNESP

Tais informações são necessárias para uma conexão com o resultado proporcionado pela “aprovação” no processo seletivo do Mestrado em História da UNESP de Assis, de Gabriel Aparecido Miranda Silva, diplomado em História na Turma de 2.020.

Desta forma, Gabriel afirma que: “Eu participei do processo seletivo no começo deste ano e, infelizmente, não fui aprovado. No mês de outubro, eu soube que haveria um novo processo, inscrevi-me e, desta vez, obtive a aprovação.”

A proposta de pesquisa aprovada teve avaliação do prof. Dr. André Figueiredo da área de Concentração em História Social, bem como, na Linha de Pesquisa em Política do Mestrado em História, porém, destacando o universo Colonial Mineiro.

Pesquisa e formação

A dissertação do mestrando e “unespiano”, Gabriel Miranda, tem como objetivo o levantamento da História privada dos Inconfidentes e a vida dos seus familiares.

Entretanto, Miranda faz questão de reforçar a graduação em História, bem como, os docentes que ministraram as disciplinas no curso, a saber: “Minha formação na UniFai foi muito proveitosa. Eu, em um primeiro momento, cursei História na modalidade à distância pela Anhanguera. Entretanto, vi a necessidade do presencial, dada às discussões que o curso intrinsicamente impõe e, dessa maneira, recorri à UniFai. Um sonho antigo, diga-se de passagem.”

Após a decisão de cursar História na instituição a partir de 2.019, Gabriel afirma que encontrou uma Equipe de docentes qualificados e interessados no desenvolvimento do senso crítico dos (as) discentes, bem como, ressaltando sempre a importância da pesquisa e leituras afins aos objetivos da graduação, assim, destaca: “Ao ingressar, no ano de 2019, na Universidade, deparei-me com um corpo docente altamente qualificado, porém, foi com o Prof. Dr. Marcos Martinelli que comentei sobre a vontade de fazer o mestrado a partir do meu TCC que já visava o universo colonial brasileiro. Ele me orientou, deu preciosas dicas e me apresentou o contato do orientador em Assis com quem obtive contato até a aprovação no processo de pós-graduação.”.

Outros docentes participaram desta formação enquanto acadêmico do curso de História da UniFAI, pois, possibilitaram para Gabriel uma formação compatível com as expectativas, haja vista a frase que estava sempre presente nas aulas com o prof. Me. Bruno Soares: “pensar historicamente!”