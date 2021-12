Corpo de Bombeiros homenageia 19 profissionais que se destacaram na prestação de serviços junto à comunidade

Láurea de Mérito Pessoal é uma medalha de uso diário no uniforme do policial e é uma valiosa condecoração militar paulista

Com o objetivo de reconhecer e homenagear os bombeiros do 3º subgrupamento que obtiveram destaque na prestação de serviços junto à comunidade, os profissionais receberam láureas de mérito pessoal. Os 19 bombeiros que receberam a medalha atuam nas cidades de Adamantina e Osvaldo Cruz.

A láurea de mérito pessoal tem por finalidade o reconhecimento dos méritos dos policiais militares que se sobressaíram no desempenho da missão policial-militar.

A condecoração é dividida em 5 graus que podem ser conquistados ao longo da carreira Policial-Militar, iniciando no 5º grau e o primeiro é o último grau a ser conquistado.

Além dos profissionais que receberam a condecoração, a cerimônia ainda contou com a entrega de certificados para a vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha”, que na oportunidade representava o prefeito Márcio Cardim que cumpre agenda em São Paulo e o secretário de administração, Evandro Pereira de Souza.

A certificação foi entregue pelo Corpo de Bombeiros como forma de agradecimento por toda contribuição e apoio que o pelotão recebe do Poder Executivo.

Confira abaixo a lista dos bombeiros que foram condecorados e a ocorrência em que atuaram

Láurea de mérito pessoal em 5º grau

Cabo PM Maurício Costabile Portas que atuou em ocorrência de desengasgamento de uma bebê de 08 meses que foi levada pela mãe até o quartel.

Soldado PM Jéssica Silva dos Santos que atuou em ocorrência de acidente de trânsito na SP 294 envolvendo 02 carros e 01 caminhão, onde 03 vítimas foram retiradas das ferragens e encaminhadas ao pronto socorro.

Soldado PM Rafael Proença Caldeira de Oliveira que atuou em ocorrência de acidente de trânsito na SP-294 envolvendo 01 caminhão bi trem e 01 ônibus, totalizando 42 vítimas.

Soldado PM Gilcemar de Marqui Ferramosca que atuou em ocorrência de acidente de trânsito na SP-294 envolvendo 01 caminhão bi trem e 01 ônibus, totalizando 42 vítimas.

Soldado PM Patrícia Cristina Cavassana dos Anjos que atuou em ocorrência onde uma vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória ao lado do quartel, e devido ao atendimento prestado teve seu quadro revertido.

Soldado PM Marcos Vinicius da silva que atuou em ocorrência onde uma senhora de 73 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória e devido ao atendimento prestado teve seu quadro revertido.

Soldado PM Marcos Alberto Catolino dos Santos Júnior que atuou em ocorrência onde uma vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória ao lado do quartel, e devido ao atendimento prestado teve seu quadro revertido.

Soldado Thiago Soares dos Santos que atuou em ocorrência onde uma vítima após sofrer queda do telhado ficou com a haste de uma churrasqueira transfixada em seu abdômen, e devido ao atendimento prestado foi conduzido com segurança ao pronto socorro onde foi realizada a retirada.

Láurea de Mérito Pessoal em 4º Grau

1º Sargento PM Itamar De Marqui Ferramosca que atuou em ocorrência de Acidente de trânsito na SP-294 envolvendo 01 caminhão Bi trem e 01 ônibus, totalizando 42 Vítimas.

1º Sargento PM Antônio Marcos de Oliveira que atuou em ocorrência de acidente de trânsito na SP- 294 envolvendo 01 caminhão bi trem e 01 ônibus, totalizando 42 vítimas.

Soldado PM Tiago Raimundo de Souza que atuou de folga em atendimento de ocorrência onde uma pessoa estava tentando o suicídio em um viaduto na cidade de Presidente Prudente, e devido a sua ação rápida e pontual conseguiu agarrar a vítima e evitando um mal maior.

Soldado PM José Roberto Rodrigues Pardo que atuou em ocorrência onde uma vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória ao lado do quartel, e devido ao atendimento prestado teve seu quadro revertido.

Soldado PM Daniel Celestino Custódio que atuou em ocorrência onde uma vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória ao lado do quartel, e devido ao atendimento prestado teve seu quadro revertido.

Soldado PM Reinaldo Aparecido Nascimento da Silva que atuou em ocorrência de desengasgamento de uma bebê de 08 meses.

Láurea de Mérito Pessoal 3º Grau

1º Sargento PM Daniel Furtado Bettio que de folga ao tomar ciência de um incêndio na indústria de couros Couroada se apresentou para os trabalhos em apoio às equipes que atuavam no local, e tal ocorrência teve 03 dias de duração.

2º Sargento PM Junio Cesar de Souza Xavier que atuou em ocorrência onde uma vítima após sofrer queda do telhado ficou com a haste de uma churrasqueira transfixada em seu abdômen, e devido ao atendimento prestado foi conduzido com segurança ao pronto socorro onde foi realizada a retirada.

2º Sargento PM Gabriel Valente Silva que de folga ao tomar ciência de um incêndio na indústria de couros Couroada se apresentou para os trabalhos em apoio às equipes que atuavam no local, e tal ocorrência teve 03 dias de duração.

Cabo PM Éder José Farina que atuou em ocorrência onde uma vítima após sofrer queda do telhado ficou com a haste de uma churrasqueira transfixada em seu abdômen, e devido ao atendimento prestado foi conduzido com segurança ao pronto socorro onde foi realizada a retirada.

Láurea de Mérito Pessoal 2º Grau

1º Sargento PM Paulo Rogério Victoriano que atuou em ocorrência de acidente de trânsito na SP-294 envolvendo 01 caminhão bi trem e 01 ônibus, totalizando 42 vítimas.