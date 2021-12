SICREDI inaugura nova agência em Adamantina, gerando empregos e renda na região

Expansão da instituição financeira cooperativa beneficia associado e o desenvolvimento da economia local

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 115 anos de tradição, inaugura nova agência no estado de São Paulo, agora em Adamantina. Com mais de cinco milhões de associados em todo o país, a instituição financeira cooperativa segue ampliando a atuação por meio do plano de expansão da rede de atendimento.

Presente na cidade com um escritório de negócios de pouco mais de 25 metros quadrados desde 2019, a nova agência, inaugurada pela Sicredi Centro Oeste Paulista, contará com 11 vagas de estacionamento e arquitetura ampla e moderna, dividida em mais de 600 metros quadrados de área construída, fator que favorece um dos diferenciais do cooperativismo de crédito: o relacionamento.

Para o presidente da Sicredi Centro Oeste Paulista, João Alberto Salvi, a nova agência, que passou de quatro colaboradores para dez, registra grandes conquistas. “Esse aumento representa o caminho que estamos trilhando como instituição financeira cooperativa que mantém o foco em pessoas – sejam elas associadas, colaboradoras ou a população geral”, declara João Alberto Salvi. Já o diretor executivo da Sicredi Centro Oeste Paulista, Ildo Wilde, comenta: “Nosso foco sempre será impactar positivamente a vida das pessoas e, gerando mais emprego e renda, fomentamos a economia local melhorando a qualidade de vida nas comunidades onde atuamos”.

A inauguração da agência, localizada na rua Osvaldo Cruz, 151, no Centro da cidade, acontece no dia 17 e será transmitida no YouTube e Facebook da cooperativa a partir das 18 horas.

Cooperativismo com foco em pessoas

Oferecendo mais de 300 serviços e produtos financeiros e sendo a única instituição financeira presente fisicamente em mais de 200 municípios de todo o país, o Sicredi segue atuando para inclusão financeira, destacando também os diferenciais do modelo de negócio cooperativista. “Várias regiões brasileiras ainda sofrem com a precária bancarização. Portanto, nosso objetivo é atuar nos mais diversos locais, e assim, poder contribuir ainda mais para a inclusão financeira e sanar essa carência – ainda proporcionando um novo modelo financeiro que permite ao associado exercer o papel de dono do negócio e ter mais autonomia em sua vida financeira”, finaliza João Alberto Salvi.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 25 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Facebook | LinkedIn | YouTube | Instagram