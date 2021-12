Reunião e visitas aos escritórios de contabilidade intensificam divulgação da Campanha Imposto de Renda do Bem

As pessoas físicas que doarem aos Fundos Municipais poderão deduzir até 6% do Imposto de Renda devido e pessoas jurídicas até 1% na Declaração do Imposto de Renda

A mobilização em torno da Campanha Imposto de Renda do Bem continua sendo mantida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) e Conselho Municipal do Idoso (CMI), com auxílio da Secretaria Municipal de Assistência social e apoio da Prefeitura de Adamantina.

Essa mobilização se faz necessária para que a campanha não caia no esquecimento, relembrando aos adamantinenses que com uma simples atitude, eles podem fazer a diferença no dia a dia das instituições da cidade que atendem crianças, adolescentes e idosos.

Nos últimos dias, os membros do CMDCA e CMI estiveram reunidos com lideranças religiosas das Igrejas Evangélicas de Adamantina e também visitaram os escritórios de contabilidade do município. Na oportunidade, destacaram a reta final de doações para a Campanha Imposto de Renda do Bem.

As doações podem ser feitas diretamente nas contas bancárias dos Fundos Municipais, onde os doadores podem fazer a dedução da doação na declaração do Imposto de Renda.

As pessoas físicas que doarem aos Fundos Municipais poderão deduzir até 6% do Imposto de Renda devido e pessoas jurídicas até 1%. Para realizar a dedução no IR 2022/2021, as doações devem ser realizadas aos Fundos Municipais até o próximo dia 31 de dezembro de 2021, que é o último dia útil do ano.

A conta bancária do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) é no Banco do Brasil, agência 0470-7, conta corrente 28.441-6, CNPJ 21.227.032/0001-02. Já a conta bancária do Fundo Municipal do Idoso (FMI) é na Caixa Econômica Federal, agência 027, Conta Corrente 06.00071001-7, CNPJ 27.409.042/0001-37. As transferências também podem ser feitas via PIX. As chaves PIX são os CNPJ.

Na prática, o contribuinte faz com que os recursos que iriam para o Governo fiquem em Adamantina e sejam aplicados em prol das seguintes entidades: a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), o IAMA (Instituto de Assistência ao Menor de Adamantina), o Lar Cristão, a Instituição Carlos Pegoraro (Casa do Garoto), o Projeto ASA, Lar dos Velhos e o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). É importante ressaltar que a doação não gera nenhum gasto a mais ao contribuinte.

Mais informações podem ser obtidas junto a Secretaria Municipal de Assistência Social por meio do telefone: (18) 3521-1900 ou com o seu contador de confiança e nos escritórios de contabilidade de Adamantina.