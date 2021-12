Professor da rede estadual de SP terá até 73% de aumento e salário inicial de R$ 5 mil

O Governador João Doria anunciou nesta terça-feira (14), no Palácio dos Bandeirantes, aumento de até 73% para os professores da rede estadual de ensino. A proposta que será enviada à Assembleia Legislativa define o salário inicial da categoria em R$ 5 mil para professores em jornada de 40 horas semanais.

“Os professores do Estado terão até 73% de aumento no salário inicial, isto é um fato histórico e inédito”, afirmou Doria. “Os que estão no topo da carreira também serão valorizados com aumento salarial e promoção por mérito. A valorização vai tornar a profissão mais atraente, melhorando o desempenho do quadro docente e a qualidade do ensino, em benefício de todos os alunos da rede pública”, reforçou.

A expectativa é que a proposta seja aprovada pelos Deputados Estaduais e entre em vigor em janeiro de 2022. O plano de modernização de carreira dos professores estaduais receberá investimentos de R$ 3,7 bilhões, segundo estimativa da Secretaria da Educação do Estado.